Ebrard responde a Trump: “Es un hombre en campaña agitando el antimexicanismo que lo caracteriza”

El Canciller Marcelo Ebrard Casaubón respondió a las polémicas declaraciones del ex presidente de Estados Unidos, Donald Trump, al asegurar que se trata de los dichos de un hombre en campaña agitando el antimexicanismo que lo caracteriza. “Lo que nos califica son los hechos, no sus dichos”, aseguró el secretario de Relaciones Exteriores.

Lo anterior respecto a la declaración del fin de semana que hizo del exmandatario estadounidense quien aseguró que logró “doblar” a México para que enviara “soldados gratis” a la frontera por el tema migratorio, además de que aseguró, le cae bien el presidente Andrés Manuel López Obrador a pesar de que es socialista.

“El presidente (de México) es un tipo muy bueno, que me gusta mucho, es un socialista, pero me gusta, es uno de los socialistas que me gustan”, Trump.