Mamá adoptiva golpeó brutalmente a su bebé hasta matarlo: le dijo que era "un imbécil, gordo y basura"

Una mujer de 38 años que estaba en proceso de adoptar a un bebé de tan solo un año ha sido acusada por la muerte del niño, en Liverpool, Reino Unido. El pequeño Leiland-James Corkill falleció debido a las terribles lesiones que tenía en la cabeza a consecuencia de los golpes que le propinó su agresora.

Laura Castle y su esposo Scott Castle, de 38 y 35 años respectivamente, llamaron a los servicios de emergencia el 6 de enero de 2021 y dijeron que el bebé se había caído de un sillón y que no reaccionaba, pero cuando lo llevaron a un hospital cercano de Liverpool, los médicos descubrieron que tenía una hemorragia cerebral y que sufrió un paro cardiaco, lesiones que no coincidían con lo que la mujer había relatado inicialmente.

De acuerdo con Metro UK, Laura y Scott habían hecho todo el papeleo para adoptar a Leiland-James, quien finalmente llegó a vivir con ellos en agosto de 2020, cuando tenía cerca de siete meses de nacido. El niño estuvo con ellos cinco meses, durante los cuales fue lastimado y ofendido constántemente por la pareja a pesar de las constantes sesiones que las autoridades le daban para apoyarla en el proceso de ser mamá.

Ambos fueron aprehendidos tras la autopsia practicada al bebé, la cual reveló que antes de su brutal asesinato, el niño había recibido constantes cachetadas, golpes, pellizos y hasta pinchazos.

A la mujer no le quedó de otra que declararse culpable de homicidio involuntario, pero insiste en que no es responsable de asesinato o crueldad infantil, mientras que Scott se dijo inocente de causar o permitir el homicidio del niño de apenas un año.

A más de un año de los lamentables hechos, se ha llevado a cabo una audiencia en contra de ambos padres adoptivos. El fiscal Michael Brady afirmó que en los meses previos a la muerte del menor de edad, se encontraron mensajes de texto en los que Laura se refería terrible al niño, todos dirigidos a su esposo, quien no solo estaba enterado del mal trato al niño, sino que no hizo nada para detenerlo o denunciarlo.

Según el fiscal, Laura se refería al niño como "un cabeza hueca", "un imbécil", "un gordo de mierda" y una "bolsa de basura". Además, en otros mensajes de septiembre de 2020, apenas un mes después de haber llevado al niño a casa, la mujer le dijo a su marido que estaba arrepentida de haberlo adoptado, que no soportaba que se la pasara llorando, que el bebé tenía que irse o seguiría lastimándolo.

"Voy a perder la cabeza. Él simplemente me hace enojar todo el tiempo, nunca puedo tener un buen día o una buena noche.... Necesito dejar de golpearlo, porque si empiezo no me detendré y eso no nos llevará a ninguna parte", escribió Laura.

"Está bien, cariño (...) Al menos lo hemos intentado. Vamos a dejarlo todo. No quiero que tengas un colapso mental. Eres más importante para mí que él", contestó Scott en otra serie de mensajes.