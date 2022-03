Escuchaba espantosos susurros por la noche; era su suegra que le pedía que se suicidara

Durante varias noches una joven mujer escuchó espantosos susurros mientras dormía que la incitaban a que se suicidara. En un inicio estaba aterrada de que pudiera tratarse de algún tipo de fantasma por lo que decidió grabar mientras dormía junto con su novio; sin embargo, para su sorpresa, quedó horrorizada al descubrir que el autor de aquellos ruidos los hacía su suegra.

La joven identificada como Rosa Chicas compartió la escalofriante historia a través de su cuenta de TikTok @rosiduh. La siniestra voz que le decía que la odiaba, que era fea y que tenía que suicidarse, entonces tuvo por fin rostro: la mamá de su novio con quienes vive.

Rosa instaló una cámara de detección de movimiento en la recámara que comparte con su pareja y en una noche, la chica fingió que dormía hasta roncar, solo para descubrir a la mujer que le metía ideas a su subconsciente mientras dormía.

La curiosidad por saber cómo roncaba la hizo descubrir los susurros

La joven mujer se dio cuenta de los susurros cuando su curiosidad la llevó a descargar una aplicación para escucharse roncar por la noche; gracias a ello se dio cuenta de una voz a lo lejos que le decía que quería quitarle la vida además de que tenía que suicidarse.

Rosa aseguró que además de las amenazas e incitación a la muerte, también la voz le decía cosas horribles como que estaba fea y que la odiaba, así lo declaró en su tiktok:

“Decía cosas odiosas como 'eres tan feo' y 'te odio' y maldiciones que no quiero decir y tampoco quiero decir la otra parte porque mis Tiktoks anteriores fueron tomados. Pero básicamente fueron algunas cosas realmente hirientes”. Rosa contó el escalofriante relato. Foto: TikTok

Durante tres días sucedieron los susurros. En ese tiempo, Rosa jamás pensó que se tratara de la mamá de su novio, ya que la señora siempre había sido muy amable y buena con ella: “Si ella es tan amable conmigo, ¿por qué habría de suponer que era ella? Así que puse una cámara en mi habitación y no vi nada al principio, todo se detuvo mágicamente”.

Una de las noches, Rosa se dio cuenta que su suegra entró a la habitación y pensó que buscaba algo; no obstante, vio como se quedó parada cerca de ella para susurrarle al oído. Rosa dijo que la mamá de su novio recién acaba de salir de prisión por lo que está viviendo en su casa.

Finalmente, la tiktoker especuló que el ataque de su suegra se deba a la relación que desarrolló con la hija menor de la mujer. Por ello, aseguró que no la ha confrontado para no propiciar que no la deje ver más a la niña.

