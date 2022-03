Joven revela que su novia le fue infiel ¡con sus papás!; así platicó su traumatica experiencia | VIDEO

En la vida de las personas existen secretos tan profundos que sólo salen con ayuda del psicólogo, pues pudieron generar traumas que les marcaron la existencia. Fue el caso de un joven que decidió confesar, a través de su cuenta de Tik Tok, que su novia lo engañó. Aunque es algo reprobable, tampoco es algo fuerte; sin embargo, ella eligió a sus padres para hacerlo.

El hombre comenzó explicando que dicho acontecimiento tiene muchos años de haber ocurrido, pero que aún le cuesta trabajo hablar de él. Armado de valor tomó su celular y platicó su amarga y traumante experiencia.

Platicó que la relación entre su pareja y sus padres era excelente al grado de que la confianza escaló a que ella realizara visitas a su casa sin la necesidad de anunciarse o pedir permiso. Esto él lo encontraba excelente, pues lo hacía sentirse muy cómodo y feliz; sin embargo, las cosas cambiaron cuando decidió saltarse su última clase.

Descubre a su novia con ¡sus papás!

Al comenzar a describir la escena, el joven no pudo evitar sentir molestia y así lo expresó, pero continuó con su relato:

"Abro la puerta y los tres en la sala totalmente desnudos. Te lo juro, nunca había sentido algo así en mi vida: me quería morir, frustración, enojo, me dieron ganas de llorar... Cuando los veo, lo primero que me dicen es 'no es lo que parece'... Imagínense la discusión que hubo ese día y los firmes de que no había pasado nada. Hasta el día de hoy todavía tengo que ir a terapia por eso", reveló el joven con una evidente mezcla de emociones.

El relato lo hizo en tres videos, algo que le dio dinamismo. Ya en la última parte explicó que terminó de manera inmediata su relación con su novia. A pesar de que lo buscaba mucho, él nunca respondió. Con sus padres ya no se lleva igual, además de que a partir de ese momento se salió de su casa; "al no tener a dónde llegar tuve que salirme de la escuela para poder trabajar", mencionó.

Para colmo, el hombre mencionó que la joven que le presentó a su exnovia le confesó que no era la primera vez que pasaba.

