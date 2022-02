¿Multiverso en TikTok? Erika Buenfil no descarta colaboración con Victoria Ruffo tras su éxito en la plataforma

Reconocidas por su talento actoral y belleza, Erika Buenfil y Victoria Ruffo recientemente han sabido ganarse al público más joven con sus graciosos y divertidos videos que comparte en la plataforma de videos cortos Tik Tok.

Si bien ambas famosas son reconocidas por su labor en el mundo del espectáculo y ahora también son conocidas por brillan en redes sociales, surgiendo recientemente la polémica de su la madre de José Eduardo Derbez desbanca a la llamada “Reina del TikTok”, gracias al éxito que Vitoria ha generado en las últimas semanas con sus videos.

Fue así que durante su presencia en la obra ‘José el Soñador’, Erika afrontó los cuestionamientos de la prensa en torno a si existe alguna rivalidad con Victoria por su incursión en las plataformas digitales.

“Lejos de ponernos en competencia , yo creo que cada una de nosotras tenemos nuestro lugar, y nuestro espacio, la red ahí está y todos podemos, es una red para jugar, y no se trata de que una competencia”, destacó.

Agregó que son compañeras de toda la vida y solo se han atrevido a jugar en esta plataforma, cruzando la frontera de las redes, y contando con el apoyo de otra generación diferente a la suya, por lo que dijo que lejos de ser competencia el chiste es seguir adelante, explicó Buenfil a los reporteros.

Para poner fin a los señalamientos de tajo, Buenfil dijo estar dispuesta a realizar una colaboración con su colega.

“Sí me la encuentro aquí le voy a decir, pero no la he visto, ¡claro!, o sea, yo disfruto la plataforma y es parte de lo que yo juego con el TikTok, o sea, yo la disfruto, y en ningún momento pienso que le voy a ganar la partida a nadie ni aventarle de codazos a nadie, esta carrera hay pa’ todos, hay que echarle ganas, hay que trabajar, y ya el público dirá”.