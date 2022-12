Se suicidó en Disneylandia y dejó una carta culpando a su esposa

Un hombre identificado como el hijo del legendario director musical de Disney, Jim Christensen, se aventó de las escaleras eléctricas de del estacionamiento de varios pisos "Mickey & Friends" del parque de diversiones Disneyland en Anaheim, California. Su nombre era Christopher Christensen, fungía como director de la escuela primaria William T Newland en Huntington Beach, y aunado a su "trabajo de día" pertenecía a un grupo de orquesta con el que tocaba por todo el sur del estado. Sin embargo y debido a un cargo ante el tribunal por "peligro infantil" que arrastraba desde hace un mes, además de un caluroso enfrentamiento muy subido de tono con su esposa, decidió quitarse la vida la noche del pasado sábado.

Familia de Christopher Christensen. Aquí se enfatiza que Jim Christensen, el padre, es el hombre sentado en la silla de ruedas. FOTO: Facebook de Chris Christensen

Exactamente a las 21:00 horas, las autoridades de Anaheim y el Departamento del Sheriff del Condado de Orange recibieron una llamada de un testigo anónimo que informó sobre "la caída" del hombre de la estructura del aparcamiento. Pero cuando la policía llegó al lugar, fue muy tarde. Chris, como le decían sus amigos y familiares fue encontrado sin vida.

Luego del suceso, a las 22:38 horas del mismo 3 de diciembre, salió una publicación en el perfil de Facebook de Chris Christensen. Pareciera ser que la decisión de quitarse la vida la había premeditado y planeado con antelación, puesto que en el escrito detalló las razones de su suicidio, pidió clemencia a sus seres queridos y además agregó fotografías de "la culpable" de su muerte, su esposa, Marlena Christensen.

Vayamos por partes, el hombre ya estaba arrastrando problemas que ponían en mucho riesgo su título como director de la escuela primaria. Tenía una denuncia por un cargo menor, medios locales detallaron que se trató de un delito que ponía en peligro a un menor de edad además de ser acusado de agresión. La comparecencia ante el tribunal se llevaría a cabo el día de ayer, 5 de diciembre, sin embargo y debido a la acalorada pelea con su esposa, lo llevó a tomar una decisión extrema. Christopher ya no veía la luz al final del túnel. Temía perder su trabajo y que su reputación se dañara aún más. Lo que se sabe de manera pública es que, durante la problemática con su cónyuge, la cual tuvo lugar dos semanas antes de que se suicidara, Marlena decidió marcar al 911 y denunciar a su esposo por conductas agresivas. Ese día el hombre pasó la noche en la cárcel y los ánimos se desequilibraron.

Estacionamiento donde Chris Christensen se quitó la vida. FOTO: Twitter

En esos 14 días, el director de la escuela de 51 años de edad se vio acorralado por sumar otro cargo de conducta agresiva y poner en peligro a menores de edad. Esto fue suficiente para que ambas acusaciones ocasionaran la suspensión del trabajo de sus sueños como director del colegio, además de un desanimo en los conciertos que proporcionaba junto con su grupo de orquesta. Durante 30 años tocó el violonchelo en su conjunto de cuerdas Seaside Strings, cabe destacar que este instrumento musical es conocido por ser de cuerda frotada y perteneciente a la familia del violín. Recordemos que además era hijo del legendario director de música de Disney, Jim Christensen, quien falleció a la edad de 84 años en el 2020. Éste compuso las tonadas para los nuevos parques temáticos de la compañía y publicó más de 250 obras. Un legado musical muy marcado en la vida de Chris.

Sabemos gracias a los medios locales que se quitó la vida frente a los asistentes al parque de Anaheim, incluidos los niños que se habían reunido para ver la ceremonia anual de la luz de las velas. Sin embargo, después del trágico suceso, salió una publicación en redes sociales que hasta el momento lleva 12 mil 250 reacciones, más de 16 mil comentarios y 6 mil 638 veces compartido. Su narrativa empieza con una reflexión sobre la muerte. Aclara que odia cuando las personas fallecen y no se responden las inconclusas que deja su hueco existencial, por ello, esta razón lo motivó a "proporcionar algo de visión y perspectiva" a la decisión de quitarse la vida. Luego hace énfasis en la relación con su esposa y continúa su historia de vida en torno a la problemática.

La publicación de Chris ha desatado mucha controversia entre los internautas. FOTO: Facebook de Chris Christensen

Esta es mi esposa, Marlena. Sí, me leíste correctamente. La mayoría de ustedes no sabe esto, pero nos casamos en privado hace 3 años y medio. Marlena y yo nos amamos y nos adoramos y nuestra relación ha sido increíble... Hasta hace poco. Desafortunadamente, hace dos semanas ella y yo tuvimos una acalorada discusión en casa frente de las chicas. Los ánimos se estallaron y se intercambiaron palabras fuertes entre nosotros. Sin embargo, nunca en este intercambio golpeé, abofeteé o lastimé a Marlena de ninguna manera. Tampoco he tocado a las chicas. Nunca lo he hecho y nunca lo haré. Las amo como si fueran mías y lo saben, al igual que todos los que realmente me conocen.