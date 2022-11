Asesinó a golpes a su hijo y se quitó la vida tras no poder con la culpa

El caso de un hombre que se quitó la vida luego de asesinar a su hijo ha conmocionado a miles de personas en Argentina. Los hechos ocurrieron en la comunidad de Balcarce, provincia de Buenos Aires. De acuerdo con el reporte de las autoridades, el sujeto tenía 35 años de edad y mató a un pequeño de tres años a golpes, además intentó atacar a su ex esposa para finalmente suicidarse.

Tras los hechos, trascendió que el hombre se llamaba Gastón Farías y tenía antecedentes de violencia de género y denuncias, incluso, su ex pareja, Florencia Doménico, de 33 años, contaba con un botón de pánico, el cual podía utilizar en caso de que el sujeto se acercara a ella o tratara de hacerle daño.

Tenía antecedentes de violencia de género. Foto: especial.

Según el reporte de las autoridades, Farías había ido a la casa de su ex pareja para visitar a Vittorino, su hijo de tres años. El sujeto acudió al domicilio de Florencia debido a que en días previos el niño había salido del hospital luego de haber estado hospitalizado por una temporada. No obstante, al llegar a la casa el asesino comenzó a golpear al infante y a su ex esposa, la mujer logró escapar para pedir ayuda a su padre que se encontraba a una cuadra del domicilio.

Cuando la mujer y su padre regresaron al domicilio encontraron el cuerpo del menor sin vida y a unos metros de distancia, en el garage, el hombre pendía colgado de una viga. Se había suicidado. Por su parte, Florencia fue llevada de emergencia a un hospital, donde recibió atención médica.

El hombre también se quitó la vida. Foto: especial.

"Tenemos un hombre que se ahorcó en la casa, un nene de tres años fallecido, la mamá internada en el Hospital, por ahora fuera de peligro, pero en estado delicado con un shock emocional muy importante”, sentenció el fiscal Rodolfo Moure ante medios locales.

De acuerdo con la mujer, en los últimos días, el asesino había mostrado cambios de actitud y la relación de la ex pareja había dado muestras de normalizarse, entonces, por ese motivo, la mujer había permitido brindarle confianza y autorización para que pudiera ver al hijo que tenían en común.

SIGUE LEYENDO

Dos embriones fueron congelados hace 30 años: hoy son dos bebés encantadores

El presunto asesino peruano de Blanca Arellano subía fuertes videos de órganos humanos a TikTok

VIDEOS | Tragedia en Medellín, Colombia: una avioneta se estrelló sobre 7 casas, hay 8 muertos