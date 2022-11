"Le dicen abuelo a mi esposo": pareja es criticada por llevarse 27 años de diferencia

Dicen que para el amor no hay edad y esta pareja lo ha demostrado pues a pesar de las críticas de familiares y amigos han podido casarse y formar una familia a pesar de llevarse casi 30 años de diferencia de edad, incluso la pareja contó que en algunas ocasiones sus allegados quisieron interferir en su relación para que no llegaran al altar y no tuvieran hijos.

Gretchen Dillon de 36 años es 27 años menor que su esposo Michael Dillon quien actualmente tiene 63 y asegura que contrario a que su relación se vea afectada por la diferencia de edad ha sido favorable ya que su pareja es un "mejor padre", aunque algunas personas lo confundan con el abuelo de su propio hijo.

“La gente a menudo confunde a mi esposo con mi papá o con e abuelo, pero nos reímos”, contó Gretchen quien conoció a Michael después de tropezarse con él continuamente en el supermercado local y entablar amistad.

¿Cómo surgió la historia de amor?

Gretchen acababa de mudarse a Syracuse, NY, desde Pensilvania en Estados Unidos y estaba feliz de haber hecho una amigo. Michael, la ayudó a encontrar alojamiento en la ciudad ofreciéndole una habitación gratis y un trabajo administrando su Airbnb.

Pasaron los meses y surgió una amistad entre ellos, sin embargo, rápidamente se dieron cuenta de que sus sentimientos eran diferentes a los de unos amigos, pues cada vez eran más románticos entre ellos, por lo que al paso del tiempo se dieron una oportunidad y comenzaron a salir.

Gretchen aseguró que antes de conocer a su esposo nunca se imaginó tener una relación con un hombre mayor, incluso nunca pensó en si quiera tener intimidad con alguien que le llevara varios años, pero una vez que reafirmó el amor hacia su pareja disfrutó cada paso que dio junto a él, así lo dijo a South West News Service.

Los enamorados también contaron que sus amigos estaban sorprendidos por la diferencia de edad pero pronto se dieron cuenta que el amor que existía entre ellos iba más allá de cualquier número: “Mi amiga trató de evitar que me casara con él porque seguía diciendo que iba a ser viuda ya que él es casi 30 años mayor que yo, pero lo amaba y no me importaba”, dijo Gretchen.

Pero Michael siempre le reiteró que la diferencia de edad era una ventaja tremendamente útil para el éxito de su relación, ya que él es mucho más maduro. Y fue así como el Día de Acción de Gracias de 2017, Michael le propuso matrimonio a Gretchen y después de tres años y medio de noviazgo se casaron en febrero de 2018.

Tiempo después los recién casados decidieron que querían formar una familia juntos y en 2021, Gretchen dio a luz a su primer hijo, mientras que Michael se convertía en padre por tercera vez. La pareja dio la bienvenida al bebé Shannon y hoy se describen como inmensamente felices.

“Le diría a cualquier mujer en mi posición que la vida es demasiado corta para ser infeliz. Si algo se siente bien en tus entrañas, hazlo”, dijo Dillon a las mujeres que se sienten temerosas por pensar que están en una relación que no es bien vista por la sociedad.

