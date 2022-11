La insólita historia de una mujer que dio a luz mientras estaba en coma

Una mujer británica, de 34 años de edad, se llevó una enorme sorpresa al despertar de un coma y descubrir que había dado a luz. La joven, identificada como Laura Ward, era una asistente de enseñanza de escuela primaria y vivía en Wigan, Greater Manchester, con su esposo John, de 38 años; pero, su vida dio un cambio radical luego de que cayó en coma y al despertar se enteró de que había tenido a una bebé.

“Al abrir los ojos, miré aturdido los tubos y cables que serpenteaban dentro y fuera de mis brazos. Cuando escuché los pitidos de las máquinas a mi alrededor, me di cuenta de que estaba en el hospital, pero no tenía idea de por qué", dijo la mujer a medios locales. Agregó que su esposo le explicó que había estado en coma por más de treses meses luego de que enfermó de COVID y presentó dificultades para respirar.

Laura y su esposo John no sabían que iban a ser padres. Foto:especial.

A los pocos minutos de haber despertado, la mujer se llevó una gran sorpresa al descubrir que mientras estaba inconsciente dio a luz a un bebé del cual ella no sabía nada. "Miré al bebé en estado de shock. No tenía ningún recuerdo de estar embarazada y mucho menos de dar a luz", dijo Laura Ward aseverando que no sabía que estaba embarazada antes de caer en coma.

Según su propio testimonio, luego de que se enfermó de COVID comenzó a desarrollar tos y dolores en el cuerpo, los cuales fueron aumentando rápidamente durante las 24 horas posteriores a la prueba positiva. El estado de salud de la mujer se estaba deteriorando a gran velocidad, por lo que sus familiares decidieron internarla en el hospital. Laura Ward aseguró, a medios británicos, que su último recuerdo, antes del coma, es una videollamada que tuvo con su esposo John y su hijo William, de dos años.

La menor fue una sorpresa para su madre. Foto: especial.

Aparentemente, la mujer comenzó a experimentar dificultades respiratorias por lo que cayó en coma y tiempo después los médicos le dijeron a su esposo que estaba embarazada y necesitaban realizar una cesárea de emergencia para que el bebé sobreviviera. La pequeña nació prematura de nueve semanas y permaneció internada en la Unidad de Cuidados Intensivos.

Luego de un tiempo, la mujer despertó del coma y descubrió que había dado a luz. "Fue agridulce abrazarla por primera vez, ya que todavía estaba débil y no podía abrazarla adecuadamente ni alimentarla", detalló Laura Ward. Finalmente, agregó que "cuando me sacaron los tubos de la boca, pude susurrar algunas palabras y John y yo pudimos elegir un nombre para nuestro bebé".

