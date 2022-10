Es alérgico a sus orgasmos: el raro caso de un hombre al que se le congestiona la nariz cuando tiene relaciones

Un hombre estadounidense descubrió, de mala manera, que sufre una extraña condición que afecta a miles de hombres, se trata de una alergia a sus propios orgasmos. El sujeto, involucrado en el caso que ha llamado la atención entre la población, es un joven de 27 años de edad, originario de Estados Unidos.

De acuerdo con su testimonio, el hombre venía sufriendo de síndrome de enfermedad posorgásmica o POIS, una rara patología que le ha impedido tener relaciones sexuales durante gran parte de su vida. Su caso está detallado en una publicación de Urology Case Reports, donde especialistas detallan los síntomas que experimentó el paciente y la forma cómo se abordó el tratamiento para ofrecer una solución.

El hombre comenzó a presentar síntomas a los 18 años de edad. Foto: pexels

De acuerdo con el informe, el hombre que padece este síndrome, y quien no quiso ser identificado, comenzó a experimentar malestares muy similares a los de la gripa o rinitis alérgica después de alcanzar un orgasmo. La fatiga, picazón en los ojos, congestión o secreción nasal y hasta problemas de memoria fueron las señales que llevaron a este sujeto a consultar a diferentes médicos durante su vida, debido a que no disfrutaba de su actividad sexual por esta sintomatología.

Las personas alérgicas a sus propios orgasmos se caracterizan por presentar los síntomas justo después de alcanzar el clímax en una relación sexual y las molestias podrían durar entre dos y siete días, situación bastante incómoda que termina por llevar a las personas a evitar cualquier encuentro relacionado con el sexo, detalla el informe publicado en Urology Case Reports.

En el caso del paciente, estudiado en la publicación, el hombre comenzó a padecer de POIS a los 18 años y desde entonces visitó diferentes médicos que no pudieron dar con una solución; un otorrinolaringólogo, un especialista en enfermedades infecciosas y varios alergólogos lo examinaron, pero nunca encontraron la razón que le ocasionaba tales molestias. Fue hasta que el hombre acudió a un urólogo y fue diagnosticado.

Los especialistas no han logrado determinar las causas de este padecimiento. Foto: Pixabay.

Cabe señalar que, de acuerdo con el informe, la medicina no ha podido determinar con exactitud qué produce el síndrome de enfermedad posorgásmica o POIS, pero podría tratarse de una “reacción de hipersensibilidad a algo dentro de la eyaculación de una persona”. De igual manera, los expertos detallaron que no existe ningún tratamiento “oficial” para acabar con esta enfermedad; sin embargo, decidieron probar con un antihistamínico que en primera instancia no funciono, pero que luego de hacer unos ajustes a la fórmula, le permitieron experimentar una mejoría al paciente de 27 años de edad.

“Nuestra experiencia demuestra la viabilidad de tratar una enfermedad compleja con un medicamento simple y, con suerte, se replicará en futuros pacientes”, señalaron los responsables del estudio. Cabe señalar que las autoridades de salud de Estados Unidos calculan que al menos de 1.000 personas en todo el país padecen de esta enfermedad.

