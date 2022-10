Papa Francisco pide a la Iglesia evitar "polémicas" y "venenos"

El Papa Francisco conmemoró el 60 Aniversario del inicio del Concilio Vaticano II que realizara San Juan XXIII, ahí invitó a los presentes a que se regrese a la pasión del Concilio y que se viva la Iglesia con “alegría”.

El jefe del Vaticano pidió “que en la Iglesia viva la alegría. Si no se alegra se contradice a sí misma, porque olvida el amor que la ha creado. Y, sin embargo, ¿cuántos entre nosotros no logran vivir la fe con alegría, sin murmurar y sin criticar? Una Iglesia enamorada de Jesús no tiene tiempo para conflictos, venenos y polémicas”.

El evento se celebró dentro de la Basílica de San Pedro donde se veneró el cuerpo del santo en el Altar de la Confesión.

El Papa invitó al Concilio a reflexionar sobre su misión

El Sumo Pontífice en su homilía formuló la pregunta con la que inicia el Evangelio, “Me amas?” que hace Jesús a Pedro, por esta razón el Papa enfatizó que el Concilio Vaticano II sirvió para responder a esta pregunta.

“Fue para reavivar su amor que la Iglesia, por primera vez en la historia, dedicó un Concilio a interrogarse sobre sí misma, a reflexionar sobre su propia naturaleza y su propia misión. Y se redescubrió como misterio de gracia generado por el amor, se redescubrió como Pueblo de Dios, Cuerpo de Cristo, templo vivo del Espíritu Santo”.

El Papa destacó que Jesús quiere un amor sencillo y humilde Foto: Especial

Francisco continuó explicando que se debe estar atento, “ni el progresismo que se adapta al mundo, ni el tradicionalismo que añora un mundo pasado son pruebas de amor, sino de infidelidad” .

El Papa dice que Jesús quiere “ese amor sencillo, humilde y fiel que Jesús pidió a Pedro” y por esta razón el Concilio sirvió para regresar a lo “esencial”.

Instó a redescubrir el Concilio para obtener una Iglesia liberadora Foto: Especial

“¿Me amas tú? Redescubramos el Concilio para volver a dar la primacía a Dios, a lo esencial, a una Iglesia que esté loca de amor por su Señor y por todos los hombres que Él ama, a una Iglesia que sea rica de Jesús y pobre de medios, a una Iglesia que sea libre y liberadora”.

SEGUIR LEYENDO:

En imágenes: mariachis conquistan Roma y al Vaticano, incluyen éxitos de José Alfredo Jiménez y Vicente Fernández

Joseph Spiteri llega a México, será enviado del Vaticano en nuestro país

Alfredo Del Mazo se reúne con el papa Francisco: "Le agradecí por sus oraciones para nuestro Estado de México"

DME