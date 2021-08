Efectividad de las vacunas anti Covid-19 se reduce con el tiempo, concluyen expertos médicos de EU

El Gobierno de Estados Unidos ha concluido que la efectividad de las vacunas contra el Covid-19 disminuye con el paso del tiempo tras recibir las primeras dosis.

El Departamento de Salud y Servicios Humanos (HHS, en inglés) explicó este miércoles en un comunicado conjunto con los principales expertos médicos del Ejecutivo que así lo demuestra la información que manejan.

"Los datos disponibles dejan muy claro que la protección contra la infección de SARS-CoV-2 empieza a disminuir tras las dosis iniciales de las vacunas, y en asociación con el predominio de la variante delta, estamos empezando a ver pruebas de una reducción de la protección contra la enfermedad leve y moderada", indicó.

700 mil vacunados no desarrollan suficiente inmunidad en Países Bajos

La protección contra la infección de SARS-CoV-2 empieza a disminuir tras las dosis iniciales de las vacunas, y en asociación con el predominio de la variante delta, indicó el comunicado. FOTO: EFE

Unas 700 mil personas vacunadas en Países Bajos contra el Covid-19 “no desarrollan suficiente inmunidad” contra el coronavirus a pesar de haber completado la pauta, debido a una reacción baja o nula de su sistema inmunológico, confirmaron este miércoles las autoridades neerlandesas.

A este grupo se le conoce como “no respondedores” y se refiere a aquellos receptores de la vacuna cuyo sistema inmunológico no funciona correctamente, por lo que reciben poco a ningún beneficio de las vacunas contra el SARS-CoV-2, el virus que provoca la covid-19, explicó Jaap van Dissel, director del Centro para Control de Enfermedades Infecciosas del Instituto de Salud Pública (RIVM) en Países Bajos.

Durante una sesión informativa al Parlamento este miércoles, Van Dissel explicó que es imposible determinar de antemano cómo va a responder cada persona a la vacunación y subrayó que “en última instancia, por lo tanto, es de suma importancia que la tasa de vacunación sea lo más alta posible en Países Bajos, eso da a todos una mayor tranquilidad”.

Los pacientes que no responden bien a las vacunas son en general personas que toman medicamentos inmunosupresores, los pacientes de trasplantes, con cáncer o con trastornos congénitos del sistema inmunológico, aunque las personas con VIH y síndrome de Down, por ejemplo, también corren el riesgo de no desarrollar suficiente inmunidad.

"Estimamos que el coronavirus seguirá circulando y por ello también se espera que cualquier persona que no esté vacunada tarde o temprano contraerá el virus y enfermará (con Covid-19)", lamentó Van Dissel.