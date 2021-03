FOTO: Gema López muestra en Instagram el resultado de su primera cirugía estética

La periodista española Gema López subió a Instagram las fotos donde muestra los resultaos de su primera cirugía estética. Fue una liposucción conocida como lipo vaser, en la zona baja del vientre.

Gema López ya se había retocado con un lifting de ojos o la iluminación del pecho en la zona del escote con un tratamiento, pero nunca había requerido cirugía.

La periodista confesó en sus historias de Instagram cómo fue que entró al quirófano para someterse a una liposucción, por primera vez. Sin embargo, no fue una cirugía cualquiera, pues usa técnicas avanzadas al basarse en una remodelación corporal 360 o de alta definición.

“Es una pequeña cirugía muy sencilla. Yo, en mi caso, me la he hecho en la zona baja del abdomen, porque a pesar de que soy muy delgada, siempre acumulaba ahí grasa y por más tratamientos que me hacía no había manera”, contó a sus seguidores.

Durante la operación se derrite la grasa para extraerla más fácilmente y así combatir la flacidez. Es un método que garantiza una remodelación corporal total.

Gema López dijo que entró al hospital a las nueve de la mañana y a las cinco de la tarde ya estaba en casa. Ahora parte del tratamiento es hacerse drenajes linfáticos.

“La verdad es que estoy super contenta con los resultados”, compartió Gema López en Instagram a través de sus historias. En su red social subió una foto donde muestra los resultados de la cirugía que calificó como “todo un éxito”.

¿Quién es Gema López?

Gema López es una periodista española reconocida por su trabajo en cadenas como Telecinco y Antena 3. Estudió periodismo en la Universidad Complutense, de Madrid.

Comenzó su carrera profesional como presentadora de radio con la cadena Antena 3. Su debut de televisión ocurrió con las Noticias de Telecinco. Además, es actriz y participó en una película llamada "Cuídate de mí".

chp