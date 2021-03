ÚLTIMA HORA CORONAVIRUS: EMA concluye si la vacuna AstraZeneca es la causante de TROMBOS

La cautela ha llevado a un buen número de países en diferentes partes del mundo a suspender las dosis de la vacuna AstraZeneca después de varios casos de trombosis entre personas a las que se les había inoculado, y que este jueves la EMA dará un comunicado de última hora sobre la vacuna del coronavirus.

La EMA dio luz verde el 29 de enero a la vacuna desarrollada por el laboratorio AstraZeneca y la Universidad de Oxford.

El regulador había aprobado la vacuna para los adultos de todas las edades, aunque inicialmente varios países europeos pusieron en duda su eficacia en los mayores de 65 años.

Respecto a los casos de trombos reportados, la Agencia Europea del Medicamento (EMA) informará este jueves sobre la investigación en curso de la vacuna de AstraZeneca y los casos reportados de tromboembolismo.

El anuncio de la EMA, que ha seguido "firmemente convencida" de las ventajas de esta vacuna, se hará tras haber examinado los datos transmitidos por varios países. A la espera de la resolución están Alemania, Francia y España que suspendieron su administración.

La EMA ha analizado todos los datos disponibles y procede a un "examen muy detallado" de cada caso con el fin de determinar si un grupo en específico ha sido afectado.

Al día de hoy, no hay pruebas de que la vacunación haya causado estas afecciones. No han aparecido en los ensayos clínicos y no figuran como efectos secundarios conocidos o esperados, ha indicado la EMA.

Pero, incluso si se comprueba el vínculo de trombos con la vacuna AstraZeneca, la EMA y las autoridades sanitarias nacionales podrían decidir "continuar empleando la vacuna", añadiendo, de ser necesario, este efecto secundario en el prospecto. En ese caso, se estimaría que los beneficios siguen siendo superiores a los riesgos.

España podría retomar la vacuna AstraZeneca

Si los resultados de la EMA son favorables, el Gobierno Español podría retomar el uso de la vacuna AstraZeneca, luego de anunciar que la suspendería durante dos semanas.

La ministra de Sanidad, Carolina Darias, ha afirmado que el Gobierno está a expensas de lo que determine la Agencia este jueves.

Si los resultados de la evaluación son concluyentes, Darias convocará un nuevo Consejo Interterritorial para que la decisión sea compartida, sin embargo, ha señalado que su propuesta es reanudar la vacunación si la EMA determina que debe hacerse.

Unos 15 quince países han suspendido el uso de la vacuna AstraZeneca como medida de precaución, luego de informes que daban cuenta de problemas sanguíneos en personas vacunadas, como dificultad en la coagulación o formación de coágulos sanguíneos.

Grecia, Bélgica y Tailandia son de los pocos lugares que han optado por mantener la vacunación contra COVD-19 de la empresa AstraZeneca mientras la Agencia Europea de Medicamentos (EMA) no recomiende su suspensión.

Expertos de la Organización Mundial de la Salud (OMS) y de la EMA se habían reunido el martes para discutir el tema y se espera que la entidad europea divulgue sus conclusiones sobre la vacuna AstraZeneca contra el coronavirus este jueves como la noticia esperada de última hora sobre coronavirus.

Con información de agencias.

JOS