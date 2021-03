¿Quién es el verdadero padre del príncipe Harry? Lo que la Casa Real no quiere que se sepa

La entrevista del príncipe Harry y Meghan Markle con Oprah Winfrey destapó varios secretos de la Corona británica. Y revivió una teoría que la Casa Real no quiere que se sepa respecto a quién es el padre del príncipe Harry.

La princesa Diana tuvo un romance con el ex militar James Hewitt, con quien, según dicen, Enrique de Inglaterra comparte cierto parecido. La relación sucedió entre 1986 y 1991 mientras ella aún estaba casada con Carlos de Gales.

James Hewitt le daba clases de equitación a Lady Di. Su romance fue conocido por los medios de comunicación a mediados de los años 90.

¿Quién es el padre del príncipe Harry?

En redes sociales circulan varias teorías que aseguran hay un vínculo entre el duque de Sussex y la ex pareja de la princesa Diana, por eso no descartan la posibilidad de que Harry sea, en realidad, hijo del ex oficial de caballería y no del príncipe Carlos de Gales.

La hipótesis cobró fuerza en los últimos días por un video de Tik Tok que se hizo viral por mostrar los parecidos entre el ex militar y el duque de Sussex.

Aunque en realidad los primeros rumores de esta teoría surgieron a comienzos del año 2000, pero con el tiempo se fue olvidando. Uno de los rasgos más sobresaliente es el hecho de que Harry es pelirrojo, pero el rumor se aclaró debido a que una de las hermanas de Lady Di y varios familiares compartían este color del cabello.

Cogido con pinzas. Esta es la hermana de Diana, que también es pelirroja y se parece bastante: pic.twitter.com/Pe9YeQWJLB — Montgomery (@Charles_Montgo) March 11, 2021

Paul Burrel, mayordomo de la princesa, ha desmentido los rumores al asegurar que no es posible lo que se ha divulgado, pues James Hewitt y Lady Di se conocieron cuando el príncipe Harry ya tenía un año de edad.

El militar retirado dio una entrevista en 2017 para un canal australiano donde pudo haber revelado quién es el padre del príncipe Harry, pero cuando le preguntaron: “¿Es el padre de Enrique?”, él respondió tajantemente: “No, no lo soy”.

chp