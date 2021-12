El avance de la variante Ómicron hoy 2 de diciembre: NY en alerta por un positivo que estuvo en la ciudad

La gobernadora de Nueva York, Kathy Hochul, infromó este jueves que las autoridades locales de salud están en contacto con las de Minnesota, luego de que se detectara allí una persona con la variante ómicron del coronavirus Covid-19 y que había participado en una convención en la megápoli.

Hochul exhortó a quienes participaron en la convención en Nueva York a que se realicen la prueba, al tiempo que insistió a los neoyorquinos a que se vacunen. "Sabíamos que llegaría al estado de Nueva York en algún momento", dijo la gobernadora en una conferencia de prensa en la que aseguró que las autoridades están "listas" para enfrentar al ómicron.

El Departamento de Salud de Minnesota informó hoy de su primer caso de ómicron -el segundo en el país tras el de California- en un hombre vacunado, que ha desarrollado síntomas leves, y que dijo haber estado en la convención Anime en Nueva York, del 18 al 20 de noviembre (sobre la cultura pop japonesa, con exhibiciones, foros y otros eventos).

Asistentes están siendo contactados por las autoridades de salud

El gobierno de la India informó este jueves la detección de los primeros dos casos de la variante ómicron. FOTO: EFE

Los asistentes (unas 5 mil según el canal 7 de ABC) están siendo contactados por las autoridades sanitarias de la ciudad porque tienen la lista de los participantes. "Hay una sola forma de enfrentar esto: neoyorquinos vacúnense, pónganse la dosis de refuerzo, estén listos", afirmó Hochul y advirtió que se esperan más casos pero aseguró que "no es razón para alarmarse". "Estamos preparados para esto", aseguró.

Recordó que no es la misma situación que se enfrentó en marzo del año pasado cuando el país tuvo que cerrar sus actividades debido a la pandemia de Covid. "No estamos indefensos contra esta variante, estamos confiados en que lo podremos manejar. Esto no es una sorpresa", sostuvo Hochul, que estuvo acompañada por la jefa de salud del estado, Mary Bassett, quien indicó que tras la exposición que hubo al virus se espera detectarlo "en los próximos días".

La gobernadora indicó además que ha estado en contacto con los directivos del centro de convenciones Javitts, donde se realizó dicha conferencia, así como con el alcalde de la ciudad, Bill de Blasio. Di Blasio también se refirió al caso, y recordó que en la conferencia se exigió el uso de la mascarilla y estar vacunado.

India detecta primeros dos casos de la variante ómicron

El gobierno de la India informó este jueves la detección de dos casos de la variante ómicron, los primeros en esta nación de mil 350 millones de habitantes que experimenta un periodo de relativa calma tras ser en mayo el epicentro mundial de la pandemia.

Los dos casos fueron confirmados en dos hombres de 66 y 46 años de edad en el estado meridional de Karnataka y ambos han manifestado síntomas leves de la enfermedad, informó en una rueda de prensa el secretario adjunto del Ministerio de Salud indio, Lav Agarwal.

“En estos casos en el país y en los detectados en todo el mundo hasta ahora, no se ha observado ningún síntoma grave. La OMS (Organización Mundial de la Salud) continúa estudiando las evidencias”, indicó. Los casos fueron detectados en medio del endurecimiento de las medidas de prevención impuestas en el país para las llegadas de pasajeros provenientes de naciones en la lista de alto riesgo.

“No hay necesidad de entrar en pánico por la detección de ómicron”, dijo el secretario que atribuyó el hallazgo de los dos casos a la efectividad de las medidas de seguridad impuestas. “No tengamos miedo o pánico, seamos más responsables”, insistió. La presencia de la variante fue confirmada después de que los dos hombres dieran positivo en la prueba de Covid-19 realizada al ingresar en el país, y luego las muestras fueran sometidas a una secuencia de genoma.

EU pedirá prueba negativa de Covid a viajeros

¡Estados Unidos requería pruebas de coronavirus antes de la salida a los viajeros aéreos vacunados y no vacunados. FOTO: EFE

Estados Unidos exigirá a partir del próximo lunes a todos los viajeros que se trasladen a su territorio que presenten un test negativo de coronavirus en las 24 horas anteriores a su vuelo, independientemente de su estado de vacunación o país de salida, con el objetivo de frenar una posible propagación de la nueva variante de la COVID-19, ómicron.

Es una de las medidas anunciadas este jueves por la Administración del presidente estadounidense, Joe Biden, dentro de su plan de invierno contra la Covid-19, que cuenta con ocho disposiciones más. Hasta ahora, Estados Unidos requería pruebas de coronavirus antes de la salida a los viajeros aéreos vacunados y no vacunados, pero era más estricto con los que no han recibido las inoculaciones.

De hecho, los no vacunados debían presentar un test negativo en las 24 horas anteriores al vuelo, mientras que los vacunados tenían hacer lo propio pero en las 72 horas anteriores.

"Este marco de tiempo más estricto para todos los viajeros proporciona un grado adicional de protección de la salud pública a medida que los científicos continúan evaluando la variante ómicron", dijo un alto funcionario estadounidense, que prefirió permanecer en el anonimato, en una llamada con periodistas.

Descartan cuarentena para viajeros que lleguen a EU

Una fuente del gobierno de EU descartó que los viajeros tengan que permanecer en cuarentena cierto tiempo tras su llegada. FOTO: EFE

Esta fuente descartó que los viajeros tengan que permanecer en cuarentena cierto tiempo tras su llegada o someterse a otra prueba de coronavirus a los dos o tres días de pisar suelo estadounidense, tal como habían avanzado varios medios de comunicación del país.

Más allá de los protocolos para los viajeros, el plan de invierno de Biden contra el coronavirus incluye medidas para impulsar la vacuna de refuerzo entre todos los adultos; ampliar el número de inoculaciones entre niños; aumentar el acceso a pruebas gratuitas en el hogar; e incrementar la protecciones en los lugares de trabajo.

Asimismo, el programa de Biden, anunciado este jueves por la Casa Blanca, reforzará los equipos de respuesta rápida para ayudar a combatir posibles picos de casos y asegurará el suministro de píldoras de tratamiento contra la Covid-19 una vez sean aprobadas por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por sus siglas en inglés), entre otros.

Variante ómicron no es motivo de pánico en EU

Estados Unidos confirmó este miércoles el primer caso en su territorio de la variante ómicron del coronavirus. FOTO: EFE

Si bien el alto funcionario reconoció en la llamada que la nueva variante ómicron es "motivo de preocupación" en Estados Unidos, aseveró que "no es motivo de pánico". "Tenemos las herramientas que necesitamos para enfrentar esta variante y seguir avanzando en nuestra lucha contra el virus. Estamos utilizándolas para mantener a la población segura, tener nuestras escuelas abiertas y proteger nuestra economía", sentenció.

Estados Unidos confirmó este miércoles el primer caso en su territorio de la variante ómicron del coronavirus, que ha sido detectado en California y que corresponde a un individuo que regresó a Estados Unidos procedente de Sudáfrica el pasado 22 de noviembre.

En Estados Unidos, el país más golpeado por la pandemia con más de 780 mil fallecidos, casi el 20 % de su población ha recibido además ya la dosis de refuerzo de los sueros disponibles.

