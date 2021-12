Covid-19: ¿Cuándo se requiere aplicar la tercera dosis de la vacuna de refuerzo o "booster"?

Ante la inminente propagación de las diversas variantes del coronavirus Covid-19 en el mundo, ómicron la más reciente, muchas personas han comenzado a cuestionarse si tras aplicarse el esquema de vacunación completo (dos dosis) realmente requieren la aplicación de una tercera dosis, la llamada vacuna de refuerzo o "booster".

Al respecto, un experto en el tema dio a conocer durante una entrevista en qué circunstancias puede una persona aplicarse esta vacuna, la cual se caracteriza por darle “un plus a tu sistema de defensas", ya que la tercera dosis es un refuerzo para los anticuerpos, destacó el Neumólogo Carlos Valderrábano, durante un segmento del matutino "Venga la Alegría".

El Neumólogo Valderrábano asistió al foro del matutino de TV Azteca para despejar aquellas dudas que aún muchas personas tienen sobre la tercera dosis de la vacuna contra el Covid-19. Este refuerzo, también conocido como "booster" ha comenzado a implementarse en Estados Unidos, no obstante, aún no hay fecha para que se comience a aplicar en México.

Tercera dosis, para aquellos que deseen mejorar la protección de su sistema inmune

El Neumólogo aclaró que el no contar con un "booster", no significa que la persona no se encuentre protegida. FOTO: EFE

Ta tercera dosis de la vacuna de refuerzo, también conocido como "booster", ayudará aquellos que quieran mejorar la protección de su sistema inmune: "Una dosis de booster incrementa el ‘tanque de agua’, le da un plus a tu sistema de defensas. En México no hay una fecha establecida para la dosis booster como se tiene en Inglaterra o Estados Unidos", indicó Carlos Valderrábano.

El Neumólogo también destacó a qué se refieren cuando hablan de una "dosis booster" y quiénes podrían aplicarse este biológico: "En Estados Unidos se habla de una dosis booster dependiendo de la vacuna que te haya tocado; ellos hablan de Pfizer, Moderna y Johnson & Johnson. Si tienes una de esas tres vacunas, más de 18 años y ya pasaron seis meses, podrías aplicarte una dosis booster", destacó.

Carlos Valderrábano indicó que las personas no deben preocuparse por aplicarse esta tercera dosis, si cuentan ya con el esquema de vacunación completo, pues aclaró, el "booster" solo es un refuerzo para el sistema de defensas. "El hecho de que tengas el esquema de vacunación completo, tienes 12 veces menos de posibilidades de salir positivo a PCR, 11 veces menos de posibilidades de llegar a un hospital y 6 veces menos de posibilidades de llegar a fallecer", apuntó.

Lo que se busca con la dosis de refuerzo es que el sistema de defensas de todas las personas esté en mejores condiciones para afrontar la enfermedad. FOTO: EFE

También aclaró que el no contar con un "booster", no significa que la persona no se encuentre protegida, ya que lo que se busca con la dosis de refuerzo es que el sistema de defensas de todas las personas esté en mejores condiciones para afrontar cualquier enfermedad relacionada con el coronavirus. Finalmente destacó que hasta el momento no se tiene información sobre un "booster" de la vacuna Sputnik-V, y explicó que quizá solo sea cuestión de tiempo para que la saquen.

