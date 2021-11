Mujer en coma por Covid-19 despertó el día que la desconectarían: sus hijos ya preparaban el funeral

Bettina Lerman, de 69 años, llevaba más de un mes en coma derivado de complicaciones por Covid-19. A finales del mes pasado los médicos le dijeron a sus hijos que ya no había más por hacer, pues sus pulmones estaban muy dañados y ya no despertaría de ese estado. Fue entonces que decidieron desconectarla del soporte vital el 29 de octubre.

La decisión no fue sencilla para Andrew Lerman y sus hermanos, sin embargo, al no haber esperanza de supervivencia para su madre, quien además era diabética y no tenía la vacuna contra Covid-19, lo mejor era que dejara de sufrir. Viajaron a Florida para cancelar el contrato de arrendamiento de Bettina y, de paso, alistar los preparativos del funeral.

Fue en ese momento que Andrew recibió una llamada que lo dejaría impactado al punto de tirar el teléfono:

Los médicos del Centro Médico Portland, en Maine, Estados Unidos, lo llamaron el 29 de octubre por la mañana para decirle que su madre inesperadamente había despertado. De acuerdo con The Washington Post, la mujer de 69 años enfermó de Covid-19 en septiembre y una semana después fue internada y conectada al soporte vital. Ahí fue cuando cayó en coma.

Una vez que Bettina despertó, los médicos la examinaron y quedaron sorprendidos al no encontrar fallas orgánicas de consideración o algún tipo de confusión mental común entre las personas que regresan del coma. "Ella sabe quién es y dónde está", dijo su hijo Andrew en entrevista para la CNN.

Bettina sólo requiere apoyo para respirar pero no sufrió otros daños. Foto: Especial

Nadie se explica cómo fue que despertó

Médicamente, la señora de 69 años ya no tenía posibilidades de sobrevivir, ya que antes de su hospitalización se había sometido a una delicada cirugía en el corazón, lo cual sumado a su diabetes, edad avanzada y falta de protección contra el nuevo coronavirus, la dejaba en un estado vulnerable ante cualquier infección.

Si bien los pulmones de Bettina están dañados y aún requiere de apoyo para respirar, ya se encuentra en casa con su familia y está recibiendo fisioterapia para recuperar la movilidad en los músculos tras estar postrada un mes. Su hijo declaró a WMTW que una vez que mejore su estado de salud, su madre dijo que piensa ir a vacunarse contra Covid-19.

"Sus médicos dicen que ella es un milagro...que nunca habían visto a nadie pasar por lo que ella y despertar", señaló en GoFundMe Jennifer, otra de las hijas de la mujer.

