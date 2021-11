Mamá de dos niños murió por Covid-19: su esposo exigía que le dieran ivermectina y el hospital se negó

Una mujer de 47 años, maestra de primaria y madre de dos niños, falleció por complicaciones derivadas de Covid-19, luego de que su esposo demandara al hospital en que la atendían para exigir que la trataran con ivermectina, un controvertido medicamento antiparasitario cuyo uso no ha sido aprobado por la Administración de Alimentos y Medicamentos (FDA, por su sigla en inglés) para combatir la enfermedad causada por el nuevo coronavirus.

Tamara Drock murió el pasado viernes 12 de noviembre, tras tres meses hospiralizada en el Palm Beach Gardens Medical Center de Florida, Estados Unidos. La mujer había sido conectada en septiembre a un ventilador debido a que su estado de salud estaba muy deteriorado tras contagiarse de Covid-19; su esposo Ryan también enfermó, pero él no tuvo mayor complicación, de acuerdo con el medio local Palm Beach Post.

El esposo de Tamara había demandado en octubre pasado al hospital de Florida para exigir que la trataran con ivermectina, sin embargo, los médicos se negaron y a la vez un juez local rechazó la petición ya advirtió que no contaba con la facultad de derogar la orden de los especialistas de la salud. No se sabe si la paciente estaba o no vacunada contra Covid-19.

Entrevistado por el Daily Mail, Timothy Geary, uno de los médicos expertos en ivermectina, detalló que éste fármaco es inútil contra los virus, ya que es antiparasitario; desmintió que este medicamento pueda inhibir la replicación de las células del coronavirus pese a los "estudios" que digan que sí, ya que para ello serían necesarias grandes cantidades de la medicina y esto podría causar daños a la salud.

La ivermectina no está autorizada por la FDA como tratamiento contra Covid-19. Foto: Especial

La ivermectina generalmente es utililzada por veterinarios que tratan caballos, vacas u ovejas y viene en presentación líquida, que es la que a veces quieren vender las farmacias para personas; sin embargo, el fármaco que sí podrían tomar las personas viene en pastillas, pero debe ser tomada en muy pequeñas dosis, de lo contrario puede causar náuseas, dolores corporales, inflamación en las extremidades, entre otros males.

Sí le iban a dar la medicina, en otro hospital...

El Palm Beach Post señala que un médico de urgencias de otro hospital de la misma cadena sí había accedido a suministrarle el fármaco a Tamara en una pequeña cantidad e incluso les dijo que había una farmacia que les vendería el medicamento libremente; sin embargo, Jake Huxtable, abogado de los Drock consideró que la dosis era muy pequeña y la pugna era que ésta fuera mayor.

Sin embargo, Tamara no logró ser dada de alta para ir al otro nosocomio, pues murió el 12 de noviembre por complicaciones derivadas del Covid-19; el abogado de su esposo consideró que se cometió una injusticia, pues se le negó la oportunidad de elegir lo que quería que pasara con su cuerpo. "No sabemos si (la ivermectina) le habría salvado la vida, pero pudo haberlo hecho", dijo a los medios.

Tamara de 47 años, era profesora en la primaria Egret Lake y tenía dos hijos con Ryan, Emily de 14 años, y Parker de 12. Su familia abrió una petición en la página Go FundMe para recaudar fondos que ayuden a solventar las cuentas del hospital, que según Ryan, ascienden a 150 mil dólares.

La familia de Tamara pide dinero para apoyar con la cuenta médica. Foto: Especial

