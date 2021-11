Mujer de 30 años se curó de VIH sin tomar medicamentos, ¿cómo lo logró? Esto dicen los médicos

Una mujer argentina de 30 años fue diagnosticada con el Virus de la Inmunodeficiencia Humana (VIH) en 2013 y ahora es considerada la segunda persona que podría haberse librado de la enfermedad de manera natural, ésto de acuerdo con un estudio publicado por cientificos este lunes 15 de noviembre en los Annals of Internal Medicine.

El texto detalla que la paciente, originaria de la ciudad de Esperanza, no ha sido medicada regularmente ni tampoco ha recibido células madre para tratar la infección; el equipo de científicos a cargo del estudio descubrieron que la mujer no mostraba rastros del virus ni signos de la enfermedad en gran número de sus células, por lo que podría haberlo neutralizado de forma natural: los médicos llaman a este proceso "cura esterilizante".

Según lo publicado, a la mujer se le aplicó un análisis de miles de millones de células en muestras de tejidos y sangre y éstos arrojaron que sí había tenido VIH anteriormente, pero ahora los investigadores ya no encontraron restos del virus que pudieran replicarse en su cuerpo. A este tipo de pacientes se les conoce como "controladores de élite".

Médicos dijeron que la paciente no estaba medicaba para tratar el VIH. Foto: Freepik

¿Cómo "se curó" del VIH?

La paciente fue diagnosticada con VIH en 2013, pero no recibió ningún antirretroviral sino hasta 2019, cuando quedó embarazada y recibió dosis de tenofovir, emtricitabina y rategravir en los dos últimos trimestres de gestación; después en marzo de 2020 dio a luz a un niño sano y que dio negativo al virus, y abandonó el tratamiento.

Los médicos a cargo recolectaron muestras de sangre y tejidos entre 2017 y 2020, además de que cuando se convirtió en madre, también tomaron parte de la placenta para analizarla. Tras realizar varios estudios, fue que los especialistas encontraron que ya no había rastros de VIH en el cuerpo de la mujer.

CNN habló con el doctor Dr. Xu Yu, del Instituto Ragon del Hospital General de Massachusetts, el MIT y Harvard, quien es autor del estudio y éste relató que todavía no saben cómo fue que la paciente se "curó" del VIH pero es muy probable que esto fue posible gracias a la combinación de diferentes mecanismos en el sistema inmunológico; lo anterior representaría un importante avance en la ciencia y en la posibilidad de detectar en personas con VIH estos factores que podrían llevar a una "cura esterilizante".

Se cree que los linfocitos T fueron los que actuaron contra el virus. Foto: Especial

Sgundo caso de "cura estelirilizante"

Este sería el segundo caso de una persona que se cura de VIH sin tomar medicamentos. Apenas en agosto de 2020 se dio a conocer que Loreen Willenberg, una mujer californiana de 66 años que había sido diagnosticada en 1992 logró suprimir la enfermedad sin necesidad de tratamiento o de un agresivo y riesgoso trasplante de médula ósea.

El caso de Loreen fue publicado en la Revista Nature el 16 de agosto del año pasado y entonces se explicó que al parecer el VIH se había aislado en el cuerpo de la mujer de tal manera que no era posible que se reprodujera. En ese entonces, relata The New York Times, los médicos consideraron que los linfocitos T habían eliminado a las células donde se había alojado el virus, una explicación similar a la que se dio ahora con la noticia de la paciente argentina que también "se curó" del VIH.

SIGUE LEYENDO:

Personas inmunodeprimidas necesitarían cuarta dosis de vacuna contra Covid-19: CDC

Peligro de contagio: ¿Qué es y cómo podría llevarte a la cárcel si tienes VIH?