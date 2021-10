Pandora Papers: Desde Luis Miguel hasta Alejandra Guzmán; todos los famosos latinos implicados

Los artistas latinoamericanos Alejandra Guzmán, Julio Iglesias, Chayanne y Luis Miguel se encuentran en el ojo de la polémica después de su inclusión en los Papeles de Pandora. Esta investigación detalla la manera en que celebridades, líderes políticos y cantantes utilizaron empresas opacas para adquirir propiedades lujosas y hacerse de ganancias millonarias.

Estas operaciones se realizaron en el Caribe, en donde es posible eludir el pago de impuestos a través de ciertas acciones financieras. A pesar de que la confidencialidad es un tema seguro, en los últimos días se han filtrado nombres de los famosos beneficiados por los Papeles de Pandora, entre los que destacan también los de Julio Iglesias y Miguel Bosé.

¿Qué son los Pandora Papers?

Los Papeles de Pandora o Pandora Papers consiste en un trabajo periodístico, coordinado por el Consorcio Internacional de Periodistas de Investigación (ICIJ), de más de 11 millones de documentos clasificados de 14 despachos legales distribuidos por todo el mundo. La investigación se realizó a documentos de los últimos 50 años y permite conocer las operaciones financieras de deportistas, políticos y personas del medio del espectáculo.

Los nombres que han alcanzado esta investigación son de personalidades populares dentro del medio artístico, entre ellos el de Alejandra Guzmán. De acuerdo con los documentos, la llamada "Reina de Corazones" adquirió un inmueble de lujo mediante una empresa opaca en las Islas Vírgenes Británicas. La cantante es la única accionista de la empresa Frida Enterprises Corp, creada en 2014 en la misma isla con el despacho Alemán, Cordero, Galindo y Lee (Alcogal).

El departamento se encuentra en el condominio L'Excellence, con un valor mayor a un millón de dólares. En 2018, la intérprete creó una nueva empresa con el mismo nombre pero en Florida, que sirvió para comprar un penthouse en el edificio Aria on the Bay. La gran diferencia es que Guzmán no aparece en el registro mercantil de las Islas Vírgenes. Situación que la beneficia gracias a una regulación fiscal más endeble del mundo. Esta situación le permite evadir impuestos e incluso lavar dinero.

Aria on the Bay, ubicado en Miami, Florida.

Famosos implicados

Otro de los implicados es Chayanne, quien aparece como apoderado de Fentress Internacional S.A., una sociedad panameña creada en 2001. El poder notarial le daba la posibilidad de representar y cobrar en todo el mundo a nombre de la compañía así como pedir préstamos y tener celebración de contratos. La investigación también arrojó documentos bancarios y comprobantes de domicilio para la creación de Eloisa Investments LLC, esta empresa cuenta con un departamento con valor de 500 mil dólares en el Hilton Grand Hotel ubicado en Bahía Vizcaína de Miami.

Julio Iglesias es otro de los implicados en los Papeles de Pandora. El cantante español llegó a tener una inversión de casi 112 millones de dólares en cinco propiedades de Indian Creek Island. Aunque su nombre no aparece debido a que se encuentra registrada en sociedades de las Islas Vírgenes Británicas. El cantante se encuentra ligado a 19 sociedades del Caribe a través del despacho Trident Trust. Por si fuera poco, Iglesias también cuenta con seis residencias en Miami con un valor de cuatro millones de dólares en total.

Luis Miguel también está involucrado en esta investigación gracias a la formación de una sociedad en las Islas Vírgenes Británicas que sirvió para comprar el yate Sky. La propiedad fue adquirida a través de Skyfall Marine Ltd, con el "Sol" como único accionista. En 2017, el cantante adquirió el yate Único, pero fue embargado por diversas deudas. Ese mismo año, Luis Miguel fue demandado en tres ocasiones por deudas que superaban los 11 millones de dólares, gracias a acuerdos pudo evitar ingresar a prisión.