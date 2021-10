Masacre en Noruega: atacante con arco y flechas deja múltiples víctimas

Varias personas murieron y otras resultaron heridas por un hombre que usó un arco y flechas para llevar a cabo ataques en la ciudad noruega de Kogsberg. "El hombre ha sido detenido, por la información que ahora tenemos, esta persona llevó a cabo estas acciones sola", dijo el jefe de policía Oeyvind Aas a medios locales. "Varias personas han resultado heridas y varias han muerto", agregó para luego negarse a revelar el número de víctimas.

Las Fuerzas Armadas siguen sin conocerse los motivos del ataque, que se produjo en varios lugares del centro de la ciudad de Kongsberg. La policía no dio detalles sobre el sospechoso, salvo que se trata de un hombre y que fue llevado a la comisaría de la ciudad vecina de Drammen. "No estamos buscando a otras personas", dijo Aas. Los heridos fueron trasladados a hospitales. Por el momento no se conoce ni su número ni su estado.

Las autoridades acordonaron temporalmente el lugar donde ocurrió el incidente. Mientras, los forenses trabajan en el área para rastrear los pasos previos del atacante. En tanto, una unidad de élite de la Policía de Noruega (Delta) y agentes militares también han sido desplegados en la zona. De acuerdo con medios locales, el ataque empezó cuando el sospechoso abrió fuego en un supermercado local en el centro.

De acuerdo con medios locales, al menos entre 10 y 12 ambulancias acudieron al sitio para entender a las víctimas y también dos helicópteros. Según las observaciones de testigos, se dice que el hombre responsable también apuñaló a una mujer y luego escapó provocando una pequeña persecución antes de ser capturado por los uniformados.

