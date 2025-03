El restaurante de Guadalajara con calificación perfecta para comer carne en su jugo según Taste Atlas

Guadalajara, Jalisco está aprobado por la página Taste Atlas como una de las ciudades en donde se pueden encontrar platillos tradicionales de México y por supuesto recetas que solo preparan en este sitio del país, tal y como sucede con la deliciosa carne en su jugo.

Cuando se trata de probar el platillo típico jalisciense no hay un lugar mejor que un conocido restaurante en la “Perla tapatía” en donde aseguran sirven la mejor receta de la carne en su jugo, pero eso no es todo también cuenta con un plus de vital importancia a la hora de una mejor experiencia gastronómica y es que la marca tiene un Récord Guinness desde 1996 por servir la comida en 13.5 segundos.

Sin duda es Karnes Garibaldi el lugar predilecto para probar la carne en su jugo, no importa si es la primera vez o solo es por gusto, es un lugar imperdible al momento de visitar la bella ciudad de Guadalajara y la zona metropolitana, ya que cuenta con varias sucursales en el estado de Jalisco a donde acuden también miles de locales.

En la página Taste Atlas, la plataforma que califica platillos y restaurantes alrededor del mundo, ya mencionaron que la carne en su jugo es una receta tradicional del estado de Jalisco que sin dida merece gran oportunidad para quien aún no conozca su combinación y jugoso sabor.

La carne en su jugo es un platillo típico de Guadalajara. Foto/Taste atlas

¿Cuál es el mejor lugar para comer carne en su jugo?

La recomendación de Taste Atlas para comer la mejor carne en su jugo es acudir a Karnes Garibaldi, pero especifican que la sucursal que se encuentra en la Calle Garibaldi 1306, colonia Santa Teresita en Guadalajara, Jalisco, además le otorgaron una calificación de 4.5 estrellas.

En Karnes Garibaldi además de presumir su Récord Guinness por servir la comida en 13.5 segundos, también destacan su menú que además de carne en su jugo incluye otras preparaciones, bebidas y antojitos mexicanos, aunque la mayoría de las personas acude por su platillo estrella.

Karnes Garibaldi es el mejor lugar para comer Carne en su jugo. Foto IG/

¿Qué es la carne en su jugo?

El platillo tradicional de Guadalajara, Jalisco además de la torta ahogada es la carne en su jugo, receta que corresponde a un guiso de carne de res picada y también asada en su propio jugo, además se le agregan frijoles de la olla, así como también se acompaña con tocino dorado a la perfección, y como toque final cebolla, cilantro y salsas de la preferencia del comensal.