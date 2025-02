La reina Letizia revive los cinturones anchos que fueron tendencia en los 80's y 2000

Los cinturones anchos eran un básico en los looks de las celebridades en la década de los 80 y 2000 y se usaban en varias combinaciones, por eso la reina Letizia de España los revivió y convirtió su outfit en un elegante conjunto que como siempre la hizo destacar por su buen gusto elegante y sofisticado.

El estilo de la reina Letizia se caracteriza por ser sofisticado y moderno, con un equilibrio entre la elegancia y las tendencias actuales. La monarca suele llevar cortes limpios, líneas rectas y prendas ajustadas. Usa desde tonos sobrios como blanco, negro y beige hasta colores intensos como rojo, azul y fucsia.

Las faldas lápiz, vestidos midi, blazers y trajes sastre son esenciales en su armario y por supuesto los cinturones marcando su cintura son accesorios favorecedores que no pueden faltar en su look. La esposa del rey Felipe opta por prendas estructuradas con colores clásicos que la hacen ser un referente de moda.

En cuanto a su calzado utiliza usualmente tacón fino o sandalias de ser el caso, pues siempre se acopla al clima de la temporada. Pero no olvida llevar consigo bolsos sofisticados, accesorios y prendas con las que resalta su figura y su estilo conservador que a la vez atrevido y elegante para una lucir como toda una reina.

La monarca suele llevar cortes limpios, líneas rectas y prendas bien ajustadas | Foto: Instagram @casareal.es

Letizia revive los cinturones anchos que fueron un éxito en los 80's y 2000

Esta vez, Letizia acaparó miradas con un vestido beige ajustado y escote cruzado con una falta ligeramente entubada. Este color es clásico en la royal pero lo revivió con un cinturón ancho como celebridad de Hollywood. En cuanto al maquillaje llevó algo muy natural con toques mate y el cabello peinado de lado al natural.

El cinturón minimalista de Letizia fue usado estratégicamente para enmarcar su cintura, lo eligió en tono mate con una hebilla del mismo material. Este accesorio fue un must en su look y le dio el toque elegante que le faltaba a su estilo, pues además hizo conjunto con las finas botas de punta y el bolso triangular que portó.

El cinturón minimalista de Letizia fue usado estratégicamente para enmarcar su cintura | Foto: Instagram @casareal.es

Estrategias para usar cinturón ancho igual que la reina Letizia

Celebridades como Paris Hilton, Britney Spears y Beyoncé popularizaron el cinturón ancho en el 2000, aunque ellas lo utilizaron en looks rebeldes y desenfrenados del street style, en realidad es un accesorio muy versátil que puede aumentar el potencial de tu look en un 200 por ciento y aquí te vamos a dar unas estrategias para usarlo como Letizia y no fracasar en el intento.

Sobre blusas oversize: usa una blusa blanca fluida con un cinturón ancho negro en la cintura.

Con vestidos: los vestidos de punto o estilo "baby doll" se ajustan con cinturones anchos para marcar la cintura.

Sobre faldas y pantalones a la cintura: utilízalo con jeans de tiro bajo con decorados de estoperoles o en cuero. Mientras que en faldas de lápiz y vestidos ceñidos van perfecto.

Los vestidos anchos se alinean bien a un cinturón | Foto: Pinterest

