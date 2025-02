De duquesa a empresaria, Meghan Markle anuncia su marca "As ever" enfocada al estilo de vida con su hija Lilibet como protagonista

Las buenas noticias no paran para la duquesa de Sussex, Meghan Markle, quien dentro de dos semanas estrenará su segunda serie con Netflix, ahora enfocada en una imagen más íntima y mostrándola con otras de sus grandes pasiones, además de su familia, como son la cocina, la jardinería y el compartir estos momentos con sus seres queridos, incluyendo algunos amigos. Ahora, la exactriz confesó que se estrena como empresaria, ¡con su propia marca!

Hace unas horas, la esposa del príncipe Harry apareció en su cuenta oficial de Instagram con un reel en el que se le ve sentada en el jardín de su casa en Los Ángeles, California, para hablar sobre una sorpresa que se tenía muy bien guardada: el lanzamiento de su propia marca enfocada al estilo de vida y la novedad es que las primeras imágenes de la firma están protagonizadas por su hija, Lilibet.

Con esta noticia, Meghan Markle también dejó ver que su marca que anteriormente se había planeado que se llamara “American Riviera Orchad” se transformó en “As Ever”, o en español, “Como siempre”. Si bien se conocía de este proyecto desde principios de 2024, ahora sabemos que los resultados por fin saldrán a la luz este 2025 y más pronto de lo que creemos, según contó la nuera de la princesa Diana.

“El año pasado pensé, 'Riviera Americana, suena como un gran nombre. Es mi barrio; es un apodo para Santa Bárbara', pero me limitaba a cosas que solo se fabricaban y cultivaban en esta zona”, dijo la estrella de “Suits” antes de dar más detalles al respecto.

As ever, ¿qué sabemos de la marca de Meghan Markle?

A través de su cuenta oficial de Instagram, donde Meghan Markle acumula 1.8 millones de seguidores, explicó que su serie junto a Netflix no es el único proyecto que se trae entre manos, pues ha estado preparando el lanzamiento de su marca enfocada al estilo de vida, As ver, misma que tiene un pedazo de su corazón y ello se demuestra al tener a su hija Lilibet como la protagonista.

“As ever significa ‘como siempre’, ‘como siempre ha sido’ o incluso algunos dicen ‘de la misma manera que siempre’”, explicó antes de dar más detalles de su lado empresarial. “Este nuevo capítulo es una extensión de lo que siempre ha sido mi lenguaje de amor, tejiendo maravillosamente todo lo que aprecio como la comida, jardinería, entretenimiento, reflexiones y encontrar alegría en el día a día”, añadió.

De acuerdo con lo que contó la duquesa de Sussex, quien está por estrenar en Netflix “Con amor, Meghan”, también reveló que a través de Instagram seguirá compartiendo todos los detalles y detrás de cámara en lo que este proyecto puede ver la luz de manera oficial: “No puedo esperar a que tengan en sus manos todo lo que hemos estado creando”, concluyó en su mensaje. Así presentó su marca. (Foto: asever.com)

Sobre esto último es importante mencionar que hasta el momento no hay ningún producto que esté a la venta; sin embargo, ya se sabe que este proyecto incluirá muchos ámbitos dentro del estilo de vida como es la decoración con menaje, productos para la casa y el jardín. Sobre ello, la exactriz explicó que su firma As Ever venderá conservas de frutas y también mermeladas.

Mientras tanto, el sitio web de esta marca ya está disponible al público y fue a través de la página donde se pudo ver que este proyecto no sólo muestra la esencia de Maghan Markle, sino también una mirada más íntima a su vida privada y es que en la imagen promocional de la marca se ve un enorme jardín con cielo azul y día soleado, aunque la gran protagonista es su hija menor con el príncipe Harry, Lilibet Diana Mountbatten-Windsor, quien aparece junto a su madre caminando y ambas luciendo vestidos blancos.

