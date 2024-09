Las botanas calientitas y antojitos mexicanos que puedes preparar para ver la NFL en clima frío y lluvioso

Si no te quieres perder ningún partido de la semana uno de la NFL tienes que prepararte a partir de hoy a las 11 de la mañana, pero no hay forma de que disfrutes de estos enfrentamientos si no te preparas unas deliciosas botanas. Sin embargo, las bebidas frías o frapeadas quedarán descartadas hoy, pues el clima no favorece mucho debido a que ha bajado la temperatura y hay presencia de lluvia. Pero ese no es motivo para desanimarse, hay muchas botanas calientitas y deliciosas que también puedes preparar y están para chuparse los dedos.

La temporada 2024-25 de la NFL empezó el jueves 5 de septiembre y a partir de esa fecha y hasta enero podrás disfrutar de una serie de partidos de tus equipos favoritos y más vale que pongas en práctica tus habilidades culinarias porque aún faltan muchos partidos por llevarse a cabo y las botanas siempre son necesarias.

No necesitas ser un experto en la cocina, muchos de estos snacks son muy fáciles de hacer e incluso unos y ya vienen precocidos o marinados. Lo ideal es que puedas tener variedad en tus botanas para que cuando llegue el Super Bowl ya sepas elaborar tus favoritas y tengas todo preparado para vivir al máximo el Super Tazón LIX.

Botanas fáciles y deliciosas para disfrutar en clima frío y lluvioso mientras ver la NFL

Botanas

Alitas de pollo

Costillas a la bbq

Sliders de carne

Brochetas de carne o pollo

Papas a la francesa con queso y chorizo

Palomitas de diferentes sabores

Nachos con queso

Dips

Guacamole

Aderezo ranch

Dip de chipotle

Dip de queso con especias



Postres

brownies

Galletas

Tarta de frutos

Fresas con crema

¿Qué botanas mexicanas puedo preparar para ver la NFL?

Si lo tuyo no son las botanas internacionales, hay muchísimas que pertenecen a la gastronomía mexicana que seguro ya conoces y puedes hacer para invitarle a tus amigos o a quien quiera que sea que te acompañe a ver los partidos de la NFL. Cuando el clima es frío, lo mejor son los platillos calientitos y estos quedan perfectamente.

Quesadillas: de pollo o carne, pero no olvides el queso.

Sopes: pueden ser de chorizo o de bistec con una base de frijoles, queso y salsa.

Empanadas: puedes preparar dulces o saladas como botana o postre.

Flautas de pollo o carne: son facilísimas de hacer, solo necesitarás pollo o carne, queso, crema lechuga y salsa.

Jalapeño rellenos: chiles jalapeños rellenos de queso, empanados y fritos hasta que estén crujientes.