NFL 2024: 3 botanas sencillas y deliciosas para disfrutar de los partidos del fin de semana

El fin de semana es el momento perfecto para pasar tiempo en familia y disfrutar de un merecido descanso, pero las y los amantes del fútbol americano han apartado estos días ya que la temporada 2024 de la NFL está en pleno apogeo, pues los partidos han comenzado y todo el se preparan para disfrutar de los emocionantes partidos del fin de semana.

Pero no es posible apreciar las mejores jugadas con el estómago vacío, pues una parte esencial de la experiencia es la comida que acompaña a la acción en el campo. Y es que no es ningún secreto que las reuniones para ver fútbol americano no estarían completas sin una buena selección de botanas.

Aquí te presento tres opciones sencillas, rápidas y deliciosas que puedes preparar para disfrutar mientras animas a tu equipo favorito.

Fotografía: Freepik.

De esta forma, el fin de semana de la NFL no solo se trata de disfrutar de los emocionantes partidos, sino también de compartir deliciosas botanas con amigos y familiares. así que si buscas opciones sencillas y rápidas para preparar, aquí te comparto algunas recetas fáciles y sabrosas que elevarán tu experiencia de ver el fútbol americano.

3 recetas súper fáciles y deliciosas para disfrutar de la temporada 2024 NFL

Estas botanas no solo son fáciles de preparar, sino que ofrecen una variedad de sabores que mantendrán a tus invitados satisfechos mientras disfrutan de los emocionantes partidos de la NFL. Y es que puedes combinarlas con algunas de las recetas anteriores para tener una mesa diversa y lista para cualquier antojo.

Mini Pizzas

Las mini pizzas son perfectas para cualquier ocasión y se adaptan fácilmente a los gustos de todos. Puedes hacerlas con panecillos, baguettes o incluso masa de pizza pequeña. Aquí te dejo una receta fácil y rápida para preparar mini pizzas caseras.

Ingredientes:

Base: panecillos, rebanadas de baguette o masa de pizza pequeña (también puedes usar masa de pizza comprada).

Salsa de tomate: puede ser casera o salsa de tomate para pizza ya preparada.

Queso mozzarella rallado: asegúrate de usar queso que se derrita bien.

Pepperoni

Champiñones

Jamón

Aceitunas

Pimientos

Cebolla

Albahaca fresca (opcional)

Instrucciones:

Precalienta el horno a 200°C. Si estás usando baguettes, corta las rebanadas de aproximadamente 1.5 cm de grosor. Si usas panecillos, córtalos a la mitad. Coloca las rebanadas en una bandeja para hornear. Unta una capa de salsa de tomate en cada rebanada de pan. No pongas demasiada para que la base no se empape. Espolvorea una cantidad generosa de queso mozzarella rallado sobre la salsa. Añade los ingredientes que prefieras. Puedes hacer varias combinaciones diferentes en una misma bandeja para que cada persona elija sus sabores favoritos. Coloca la bandeja en el horno precalentado y hornea por unos 10-12 minutos, o hasta que el queso esté derretido y dorado y la base esté crujiente. Retira las mini pizzas del horno y, si lo deseas, decora con albahaca fresca o un chorrito de aceite de oliva.

Puedes preparar versiones vegetarianas, con diferentes tipos de quesos o incluso sin gluten si usas una base adecuada.

Fotografía: Freepik.

Bocaditos de Jalapeños Rellenos (Baked Jalapeño Poppers)

Los jalapeños rellenos al horno son una opción deliciosa y ligera para los amantes de lo picante y es que en lugar de freírlos, esta versión al horno ofrece una textura crujiente con menos grasa, gracias al uso de panko. El contraste entre el sabor picante del jalapeño y la cremosidad del relleno de queso hace que esta botana sea irresistible. Aquí te dejo la receta paso a paso.

Ingredientes:

12 jalapeños frescos (grandes y firmes)

225 g de queso crema, ablandado

100 g de queso cheddar rallado

50 g de panko (pan rallado japonés) o migas de pan normal

Tiras de tocino cocido (opcional, pero altamente recomendado)

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva (para rociar ligeramente)

Instrucciones:

Lava los jalapeños y córtalos por la mitad a lo largo. Con una cuchara pequeña, retira las semillas y las venas internas (usa guantes si es necesario, ya que el jalapeño puede irritar la piel). En un tazón mediano, mezcla el queso crema ablandado, el queso cheddar rallado, sal y pimienta al gusto. Si decides agregar tocino, corta las tiras de tocino cocido en trozos pequeños y mézclalos también con el queso. Rellena cada mitad de jalapeño con la mezcla de queso, presionando bien para que el relleno quede compacto. Espolvorea una pequeña cantidad de panko sobre cada jalapeño relleno para darle una textura crujiente. Presiona ligeramente para que el panko se adhiera al relleno. Coloca los jalapeños en una bandeja para hornear forrada con papel pergamino o ligeramente engrasada. Rocía un poco de aceite de oliva sobre el panko para ayudarlo a dorarse. Hornea en el horno precalentado a 200°C durante 15-20 minutos o hasta que el panko esté dorado y crujiente y los jalapeños estén tiernos. Deja que los jalapeños se enfríen un poco antes de servir. Puedes acompañarlos con una salsa ranch o crema agria para equilibrar el picante.

Si prefieres un sabor más suave, puedes blanquear los jalapeños en agua hirviendo durante 2 minutos antes de rellenarlos para reducir su nivel de picante.

Fotografía: Pinterest/Delightful Vegans.

Palitos de Pollo al Horno (Baked Chicken Tenders)

Los palitos de pollo al horno son una opción perfecta para quienes buscan una comida deliciosa y más saludable que las versiones fritas tradicionales. Esta receta es rápida y fácil de preparar, y los resultados son crujientes por fuera y jugosos por dentro. Además, puedes acompañarlos con diversas salsas como mostaza miel, BBQ o salsa búfalo para personalizar el sabor a tu gusto.

Ingredientes:

500 g de pechuga de pollo (cortada en tiras del tamaño de un dedo)

1 taza de panko (o migas de pan regulares)

1/2 taza de harina

2 huevos batidos

1 cucharadita de ajo en polvo

1 cucharadita de pimentón dulce

Sal y pimienta al gusto

Aceite de oliva en spray (opcional)

Instrucciones:

Precalienta el horno a 200°C y cubre una bandeja para hornear con papel pergamino o engrásala ligeramente con aceite en spray. En un plato, mezcla la harina con la sal, pimienta, ajo en polvo y pimentón. En otro plato, bate los dos huevos y coloca el panko o migas de pan en un tercer plato. Sumerge cada tira de pollo primero en la mezcla de harina, asegurándote de que esté bien cubierta. Luego, pasa el pollo por el huevo batido. Finalmente, cubre cada tira con panko, presionando ligeramente para que el empanizado quede adherido. Coloca las tiras de pollo en la bandeja de horno en una sola capa, sin que se toquen entre sí. Rocía ligeramente con aceite en spray para ayudar a que el empanizado se dore. Hornea durante 15 o 20 minutos, volteando a la mitad del tiempo, hasta que estén doradas y crujientes por fuera, y el pollo esté completamente cocido por dentro. Sírvelos inmediatamente con una variedad de salsas para mojar, como mostaza miel, salsa BBQ, o salsa búfalo.

Si quieres un empanizado extra crujiente, puedes tostar ligeramente el panko en una sartén antes de empanizar el pollo.

Fotografía: Pinterest/Pimienta Dulce.

¿Cuáles serán los partidos de este fin de semana?

Domingo 8 de septiembre:

New Orleans Saints vs Carolina Panthers

New York Giants vs Minnesota Vikings

Cincinnati Bengals vs New England Patriots

Atlanta Falcons vs Pittsburgh Steelers

Indianapolis Colts vs Houston Texans

Buffalo Bills vs Arizona Cardinals

Chicago Bears vs Tennessee Titans

Miami Dolphins vs Jacksonville Jaguars

Seattle Seahawks vs Denver Broncos

Los Angeles Chargers vs Las Vegas Raiders

Cleveland Browns vs Dallas Cowboys

Tampa Bay Buccaneers vs Washington Commanders

Detroit Lions vs Los Angeles Rams

