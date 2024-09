Análisis y pronósticos de los partidos de la NFL

La noche de ayer comenzó la temporada de la NFL con el vibrante encuentro entres los Kansas City Chiefs y los Baltimore Ravens, el cual se terminaron llevando de manera dramática el equipo de Kansas City, con una gran actuación del novato receptor Xavier Worthy, quien con las pocas ocasiones que tocó el balón hizo sentir su presencia haciendo gala de su extraordinaria velocidad, con la cual dejó congelada a la defensiva de los Ravens, aunque aún es demasiado pronto para coronarlo como el nuevo Tyreek Hill, pero la comparación con este extraordinario atleta parece ser algo inevitable.

El cuerpo de receptores de Mahomes no le quedaron mal en esta ocasión, ya que hicieron las atrapadas cuando se necesitaban, y entre Xavier Worthy y Rashee Rice, junto con Travis Kelce, Mahomes podría tener una de sus mejores temporadas, además de que cuenta con la tranquilidad de que el ataque de terrestre de su equipo se encuentra en las manos de Isiah Pacheco, quien jamás deja de pelear, por lo que podemos decir que oficialmente ha iniciado la búsqueda de los Chiefs por conseguir el tricampeonato de manera consecutiva, lo cual sería algo insólito.

Al equipo de los Ravens no se les puede reprochar nada, ya que vinieron de atrás en la segunda mitad y se quedaron a tan solo unos milímetros de poder haberle dado la vuelta al marcador, pero lamentablemente para ellos su ala cerrada Isiah Likely, quien dio un partidazo, no logró pisar dentro del terreno de juego.

Viendo este tipo de partidos es imposible no emocionarnos y sentirnos agradecidos de que la NFL se encuentre de regreso.

Este fin de semana nos espera una cartelera con encuentros que prometen bastante, y nosotros les tenemos nuestro análisis de los partidos más atractivos:

Green Bay Packers vs Philadelphia Eagles

Por primera vez en la historia de la liga, hoy por la tarde se jugará un partido de temporada regular en la ciudad de Sao Paulo, Brasil, y los equipos que fueron elegidos para este encuentro son dos de los principales contendientes que buscarán alcanzar la cima dentro de la Conferencia Nacional.

Los Eagles, quienes administrativamente serán los locales, llegan con varios cambios dentro de su plantilla, uno de los principales es que ya no contarán con el centro Jason Kelce, quien se retiró al término de la temporada pasada, por lo que muy probablemente nos podemos ir despidiendo de volver a ver la jugada del “Tush Push”, la cual era en la que el Quarterback Jalen Hurts se colaba, con el balón en sus manos, justo por en medio de su línea ofensiva en situaciones en las que su equipo necesitaba avanzar una yarda o poco menos, y es que para que esta jugada funcione se necesita una perfecta sincronización entre el mariscal de campo y su centro, lo cual ya lo tenían dominado Hurts y Kelce.

Para buena fortuna de los Eagles, hoy debutará con ellos el veterano corredor Saquon Barkley, quien inmediatamente buscará hacer diferencia a la ofensiva, mientras va resbalando las tacleadas de la defensiva de los Packers, además de que los receptores AJ Brown y Devonta Smith se encuentran listos para devolverle el brillo al ataque aéreo del equipo.

Después de la estrepitosa caída del equipo de Philadelphia en la segunda mitad de la temporada anterior, es fundamental que este año inicien ganando, ya que se espera mucho del equipo comandado por Nick Sirianni, sin embargo, los Packers demostraron que cuentan con un plantel plagado de jóvenes promesas, y Jordan Love lució bastante bien en los controles de la ofensiva en su primer año como titular, así que para esta temporada se espera que tenga un mejor desempeño aún, pues cuenta con los receptores Jayden Reed y Christian Watson, además de que si a eso le sumamos la incorporación del corredor Josh Jacobs, el equipo de Green Bay luce sumamente sólido, pero a pesar de ello, la experiencia y veteranía con la que cuentan los Eagles pesará al momento de que se enfrenten, por lo que el equipo de Philadelphia luce como el favorito para quedarse con la victoria.

Pronóstico Resultado: Green Bay Packers 24-27 Philadelphia Eagles

Por primera vez en la historia de la liga, se jugará un partido de temporada regular en Sao Paulo, Brasil. Créditos: El Heraldo de México.

Jacksonville Jaguars vs Miami Dolphins

Duelo entre equipos de la Florida que tiene todos los ingredientes para ser un partido de muchos puntos, ya que la ofensiva de los Miami Dolphins lució avasalladora en muchos partidos de la temporada pasada, gracias a las excelentes armas con las que cuenta su Quarterback Tua Tagovailoa, quien ha sabido explotar a la perfección la velocidad de su receptor estrella Tyreek Hill, sin embargo, también Jaylen Waddle y los corredores Raheem Mostert y De´von Achane contribuyeron con su granito de arena para convertir a este ataque en uno de los más explosivos de la liga.

El principal problema para Tagovailoa han sido las conmociones que ha sufrido durante su carrera, las cuales lo han alejado de las canchas en diversas ocasiones, pero esto no fue impedimento para que la directiva del equipo le diera su voto de confianza, lo cual se vio reflejado en la extensión de contrato que le dieron durante el verano, por 4 años a cambio de 212 millones de dólares, así que Tagovailoa tendrá que responder, ya que los Dolphins no pueden seguir siendo solamente un equipo animador del torneo, sino que ya tienen que convertirse en un verdadero contendiente al título, pues cuentan con los elementos suficientes para ello. Su entrenador Mike McDaniel es una de las mentes brillantes a la ofensiva de la NFL, y este año contará con un juguete nuevo, ya que durante el Draft reclutaron al corredor Jaylen Wright, quien es un peligro una vez que tiene el balón en sus manos, ya que es tan elusivo que en cualquier momento puede romper una tacleada y escaparse hasta las diagonales.

Este encuentro será una difícil prueba para la defensiva de Miami, la cual ha sido su tendón de Aquiles, y es que enfrente tendrán a Trevor Lawrence, quien ya no contará con Calvin Ridley, sin embargo, sigue teniendo muy buenos receptores, como Christian Kirk, el recién llegado Gabe Davis, quien es velocidad pura, y su ala cerrada Evan Engram, a quien podemos esperar que busque constantemente en zona roja.

Además de los ya mencionados jugadores, en el Draft se hicieron con los servicios del receptor novato Brian Thomas, quien buscará contribuir desde el principio.

Pronóstico Resultado: Jacksonville Jaguars 23-28 Miami Dolphins

Jacksonville Jaguars vs Miami Dolphins se enfrentan esta jornada. Créditos: Especial.

Dallas Cowboys vs Cleveland Browns

El equipo de los Dallas Cowboys es toda una incógnita, ya que el mal manejo de su dueño Jerry Jones ha hecho que esta franquicia, la cual es la más valiosa a nivel mundial, cuente con un plantel por demás limitado, sobre todo en lo que respecta a su ataque terrestre, el cual se encontrará lidereado por el veterano Ezekiel Elliot, corredor que ya dejó en el pasado sus días de glorias, y quien será respaldado por una comitiva poco prometedora, integrada por Rico Dowdle y Dalvin Cook.

Mientras tanto, el juego aéreo del equipo seguirá siendo su principal fuerte, a pesar de tener la incertidumbre de saber si continuará Dak Prescott con ellos una vez que finalice esta temporada, ya que su contrato se vence este año y Jones no ha querido extendérselo, lo cual podría convertirse en un gran problema en un futuro cercano.

CeeDee Lamb seguirá siendo el alma del equipo, y es que después de haberse mantenido ausente de las prácticas de entrenamiento durante el verano, finalmente vio recompensado su trabajo durante las anteriores campañas, por lo que ya pertenece al selecto grupo de la élite de los receptores mejores pagados de la NFL.

El pateador Brandon Aubrey, quien tomó a la liga por sorpresa la temporada pasada, buscará refrendar que es uno de los pateadores más certeros de la liga, junto con Justin Tucker de los Baltimore Ravens, quien ayer no tuvo su mejor actuación.

Por parte del equipo de los Brown, es difícil saber qué podemos esperar de su ofensiva este año, ya que durante la pretemporada su Quarterback Deshaun Watson continuó rehabilitándose de una lesión que lo alejó de las canchas la temporada pasada, en lo que ha sido una de las peores contrataciones en la historia del equipo, ya que hicieron una muy fuerte inversión en Watson, sin embargo, ha estado más tiempo lesionado o suspendido que dentro del terreno de juego, pero esta temporada tendrá la oportunidad redimirse, por lo que este domingo sabremos con qué ritmo regresa a los emparrillados.

Amari Cooper seguirá siendo su receptor primario y estará ansioso por poderle anotar a su exequipo, aunque no estará solo, ya que lo acompañará Jerry Jeudy, quien toda su carrera había jugado con los Denver Broncos.

La defensiva de los Browns, con Myles Garrett como su referente, lució implacable la temporada anterior y se espera que repitan este año, por lo que no les espera un día de campo a los Cowboys, quienes tendrán que sudar sangre si es que quieren salir airosos de tan complicado encuentro.

Pronóstico Resultado: Dallas Cowboys 20-24 Cleveland Browns

Dallas Cowboys vs Cleveland Browns. Créditos: El Heraldo de México

Los Angeles Rams vs Detroit Lions

Los Detroit Lions fueron el caballo negro de la temporada anterior, ya que con su gran fútbol y su plantel tan joven sorprendieron a propios y a extraños, pero en esta ocasión tendrán que demostrar que no fue coincidencia el que hayan llegado a la final de Conferencia, y es que su entrenador Dan Campbell supo convertirlos en un serio contendiente al título, lo cual es algo admirable, ya que los Lions históricamente nunca habían logrado nada.

Jared Goff lleva dos años consecutivos lanzando para más de 4,400 yardas, y la química que ha desarrollado con su receptor Amon-Ra St. Brown ha hecho que se conviertan en una de las mejores duplas de la liga, y si a eso le agregamos el surgimiento del ala cerrada Sam Laporta, quien en su primera campaña en la NFL logró anotar en diez ocasiones, sabemos que estamos ante una ofensiva muy poderosa y no solamente por la vía aérea, sino también por tierra, ya que sus corredores Jahmyr Gibbs y David Montgomery son una pesadilla para cualquier defensiva contraria.

La última vez que se enfrentaron estos dos equipos fue en la ronda de Comodines de la temporada anterior, y los Rams estuvieron a nada de llevarse la victoria, con una destacadísima actuación de su receptor Puka Nacua, quien terminó con 181 yardas y una anotación, aunque esto no fue suficiente para derrotar a los Lions, por lo que el entrenador Sean McVay tendrá que encontrar la manera de que Matthew Stafford, Cooper Kupp y su corredor estrella Kyren Williams sean capaces de doblegar al equipo de Detroit, el cual contará con la ventaja de la localía.

Los Rams lucen muy fuertes y serán un peligro para San Francisco dentro de la División Oeste de la Conferencia Nacional, pero enfrente de ellos les espera un debut bastante complicado.

Pronóstico Resultado: Los Angeles Rams 23-27 Detroit Lions

Los Angeles Rams enfrentan a Detroit Lions. Créditos: El Heraldo de México.

New York Jets vs San Francisco 49ers

Por segundo año consecutivo a los New York Jets les tocará debutar en el partido del Monday Night Football, lo cual no les trae buenos recuerdos, ya que el año pasado perdieron por lesión a su Quarterback Aaron Rodgers apenas iniciando el juego, en una desafortunada jugada en la que fue tacleado por Leonard Floyd, quien es nuevo refuerzo del equipo de San Francisco esta temporada, por lo que nuevamente se verá las caras con Rodgers, aunque en esta ocasión es muy poco probable que se repita una tragedia similar, ya que los Jets hicieron una fuerte inversión para reforzar su línea ofensiva, empezando con la contratación del tacle izquierdo Tyron Smith, quien ha sido seleccionado al Pro Bowl en ocho ocasiones. Para facilitarle la vida a Rodgers, han contratado al receptor Mike Williams, mientras que Garret Wilson continuará siendo el principal receptor de los Jets, a quien veremos cubierto constantemente por Charvarius Ward, quien es el mejor esquinero de los Niners.

El corredor Breece Hall será pieza clave para quitarle presión a Rodgers, ya que la línea defensiva de San Francisco es una de las más feroces de la NFL, por lo que buscarán establecer el ataque terrestre desde un principio, y en jugadas rotas servirá como válvula de escape para su mariscal de campo, ya que Hall tiene una gran facilidad atrapando pases.

Mientras tanto, el conjunto de los Niners buscará demostrar ante su gente que se encuentra listo para incursionar nuevamente en otro Super Bowl, y es que prácticamente se mantiene casi toda la base del equipo que llego a dicha instancia el torneo pasado.

Brock Purdy tendrá la tarea de demostrar que no es solamente un mariscal de campo de sistema, como muchos lo han llamado, y es que por primera vez en su carrera pudo hacer una pretemporada completa con el primer equipo, aunque las ausencias prolongadas dentro de los campamentos de entrenamiento de su receptor número uno Brandon Aiyuk y del tacle izquierdo Tren Williams, podrían contribuir a que no veamos el verdadero potencial de la ofensiva de San Francisco durante las primeras semanas, ya que necesitarán un poco de tiempo para entrar dentro del mismo ritmo que sus compañeros, aunque cuando cuentas con jugadores como George Kittle, Deebo Samuel y el mejor corredor de la liga Christian McCaffrey, es difícil no esperar grandes cosas de la que fue la segunda ofensiva que más yardas generó durante la temporada 2023.

El equipo de San Francisco sabe que tiene el tiempo encima, y es fundamental que inicien con una victoria, para buscar posicionarse nuevamente entre los mejores de la Conferencia Nacional.

Pronóstico Resultado: New York Jets 20-27 San Francisco 49ers

Los Jets de New York enfrentarán a los 49ers San Francisco este fin de semana. Créditos: El Heraldo de México.

Por Diego Carreño

@diegocarrenoff