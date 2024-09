Las mechas ombré se convierten en la obsesión de las mujeres con canas por su efecto de rejuvenecer hasta 10 años

¿Quieres rejuvenecer hasta 10 años?, no te culpamos, pues desde muy pequeñas nos han enseñado que la edad no sólo es un número, sino que en los aspectos de belleza y cuidado personal son un signo de vejez que debemos evitar desde jóvenes para así llegar radiantes a la etapa adulta; sin embargo, las arrugas del cutis no son las únicas que se critican, pues ni nuestro cabello se salva. Lo anterior queda confirmado cuando se nos señala por la presencia de las canas, sí esos cabellitos blancos o grisáceos que son parte de la vida, ¡y de todas las especies!

Aunque la aparición de las canas en nuestra cabellera es completamente normal, lo cierto es que en décadas pasadas era obligatorio ocultarlas para así lucir bien y siempre jóvenes; afortunadamente en los últimos años cada vez son más las mujeres que apuestan por abrazar estos mechones claros de pelo y así lucirse radiantes. Por supuesto, si eres de las que prefiere cubrirlas o difuminarlas en la melena es completamente válido y normal, si este es tu caso aquí te compartimos una idea que además de estar en tendencia te encantará por el resultado, ¡además que es de bajo mantenimiento!, se trata de unas mechas que llenarán de brillo tu pelo y rostro.

El estilo al que nos referimos y que puedes llevar esta temporada si lo que quieres es lucir un cambio de look son las mechas ombré que le dará color y mucha iluminación a tu cabellera, además que con la técnica que se realizan está pensada para disimular las canas, pero también tendrás consecuencias en tu rostro ya que gracias a esta luz en la melena cambia la iluminación en el rostro para ocultar las arrugas, líneas de expresión, ojeras y facciones muy marcadas. ¡Descubre más sobre esta tendencia!

Si tienes muchas canas y quieres iniciar una transición, deja los tonos más claros para las puntas. (Foto: Ointerest OoohSnap)

¿Qué tipo de mechas disimulan las canas?

Uno de los muchos estilos que puedes adoptar si eres una mujer madura son las mechas ombré y que llegaron poco antes del otoño para sanear nuestra melena con un efecto de color que le favorece a todos los tipos de rostros y de pieles, es decir, las frías y cálidas. Considerando lo anterior también es importante señalar que los tonos de tintes que puede aplicar en la cabellera van desde los castaños oscuros y claros, pasando por los rubios y hasta llegar a los plateados. ¡Dale una oportunidad a este estilo!

El resultado de esta nueva tendencia de belleza es muy natural y discreto, además lo que debes saber sobre el nombre de este efecto de color es que se trata de un difuminado, por lo que puedes jugar entre tu color natural de cabello y una aclaración con tus tonos preferidos, incluyendo los cenizos, miel o cobrizos. ¡Dale una oportunidad!, y descubre más sobre esta técnica que está causando obsesión en los salones de belleza.

¿Qué son las mechas ombré para cubrir las canas?

Las mechas ombré son muy similares a la manicura ombré, es decir, se trata de un difuminado en el cabello con al menos tres tonalidades distintas que se mezclan entre sí de medios a puntas, pero también con algunos mechones que le dan profundidad y volumen a la cabellera. Es importante destacar que aunque el efecto luce en cabellos rizados y lacios, en cuanto a la longitud, lo ideal es llevar la cabellera por debajo de los hombros para que así se luzca la paleta de colores de tintes.

Este efecto de color se puede llevar en todos los tonos. (Foto: Pinterest @love_hairstyles)

En cuanto a la forma de aplicación de este efecto de color, tu estilista deberá concentrarse en dejar los tonos más claros para las puntas y de allí comenzar con el difuminado hasta llegar a la raíz con un efecto muy natural. Esto último es precisamente lo que hace que el efecto sea muy discreto y de bajo mantenimiento, ya que al tocar lo menos posible las raíces es perfecto para visitar la estética una vez cada dos meses.

¿Qué efecto genera unas mechas en el cabello?

Las mechas tienen un efecto distinto según la forma en la que se aplique el color y sobre todo los tonos, pero siempre están pensadas para darle luz a la melena, además de volumen, dimensión, profundidad y mucho movimiento. En el caso de las "ombré" el resultado es todavía más preciso y aquí te dejamos algunos de los resultados que obtendrás en tu cabellera.

Efecto natural gracias a que los tonos claros quedan en las puntas.

gracias a que los tonos claros quedan en las puntas. Los mechones con canas quedarán ocultos con esta técnica.

quedarán con esta técnica. Conseguirás un efecto rejuvenecedor y lucirás con 10 años menos de edad.

y lucirás con 10 años menos de edad. Tu melena se verá ligera y con mucha textura .

. Al iluminarse tu cabellera, el efecto pasará hasta tu rostro para así lograr iluminarlo, ocultar las arrugas, suavizar facciones y evitar que las ojeras se marquen de más.

¿Cómo disimular las canas?

No importa si has hecho o no las paces con tu cabellera, pues incluso mujeres como Salma Hayek que aman sus canas y las lucen en cualquier evento, hay ocasiones en los que prefieren ocultar esos cabellos blancos o grisáceos. Por supuesto, la solución no siempre son los tintes y hoy te revelamos algunos trucos con los cuales podrás disimular la presencia de las canas en tu melena. ¡Aplícalos todos!

Esta técnica también se puede lucir en un corte bob. (Foto: Pinterest)