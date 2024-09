Money piece, las mechas con "efecto natural" para disimular las canas y lucir de 20 después de los 50 años

Las canas, esas "amigas" y "enemigas" de nuestra melena y que suelen aparecer después de los 50 años, ¡pero que no debemos tomar como un signo del envejecimiento!, pues en lugar de hacernos sentir mal por nuestra edad debe verse como un proceso natural de la vida y así ha quedado claro con el paso de las últimas décadas donde cada vez más mujeres abrazan esos mechones de cabello blanco o grisáceo.

Ante ello no nos resulta sorpresa que las tendencias de moda y belleza ya no apuesten por los tintes negros o remedios caseros que cubran nuestras canas, sino en buscar alternativas con las que podamos hacer una transición al cabello natural conforme nos van creciendo esos cabellitos canosos. Entre las apuestas de este 2024 destacan todo tipo de mechas, tanto para pelo largo como corto, con las cuales disimular las canas, pero hay una en particular que aunque es muy discreta, el cambio es radical.

Nos referimos al money piece hair, una técnica con la que se pueden disimular las canas y que está convirtiéndose en la obsesión del momento entre mujeres maduras ya que permite tener un cambio de look con el cual verse más rejuvenecidas gracias a que el efecto de teñir el pelo consiste en iluminar el rostro, logrando así reducir las líneas de expresión y adelgazar las facciones, elementos que te harán ver de 20 a los 50 años.

Este estilo es muy juvenil y te hará rejuvenecer. (Foto: Pinterest Ecemella)

Así que si estás pensando en hacerte un cambio de imagen que te permita amar tus canas y gritarle al mundo que al llevarlas también te puedes ver fabulosa y muy joven, te contamos todo lo que tienes que saber sobre la técnica de money piece. Además, debes de saber que se puede llevar en tonos grisáceos o blancos, así como rubios claros o platinados, pero también en tonos castaños dorados o caramelo, ¡así que es un estilo que le favorece a todas las mujeres!

¿Qué es el money piece hair?

El cabello con el estilo de money piece consiste en dejar que los mechones que enmarcan el rostro sean los grandes protagonistas, incluyendo el flequillo. La técnica es popular porque es esta zona específica del cabello la que lleva una tonalidad más clara; si bien en la década de los 2010 se puso de moda en tonos fantasía, este 2024 regresó como una alternativa para disimular las canas.

Recordemos que es precisamente en los mechones más cercanos al rostro como es el caso del pico de viuda y el resto de la frente donde comienzan a aparecer los primeros cabellos canosos. Por lo tanto es el pretexto perfecto para sumarse a este estilo, que además de disimular nuestras canas es perfecto para lucir rejuvenecidas y con mucho estilo.

Con un rubio platinado puedes conseguir un efecto más natural. (Foto: Pinterest LuxeLuminous)

Como te contábamos, la idea es llevar esta zona del cabello varios tonos más claros que tu tono natural, algo que permite que todas las mujeres puedan lucir este estilo y consigan un efecto muy natural. Por supuesto, también se puede expandir este efecto con un degradado al resto de la cabellera, especialmente si lo canoso ya está presente en otras partes de la melena. El truco está en elegir el tono que más se adapte a tu estilo, dependiendo la imagen que quieras dar. Algunos de los tintes que puedes elegir son: