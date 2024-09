Enchiladogs, aprende a preparar esta rica receta de enchiladas verdes para consentir a tus perritos

Tener perritos como mascotas es tener pelitos de amor regados por todos lados, recibir lengüetazos con los que nos demuestran que nos aman y además tener que enfrentarnos a esa mirada de ternura (y un poco de chantaje) cuando comemos para que les ofrezcamos aunque sea sólo una probadita. Y aceptémoslo, en ocasiones es inevitable resistirnos y darles un poquito de nuestros alimentos, pero otras veces es imposible porque contiene algún ingrediente que les pueda hacer daño o que sea tóxico para ellos.

Es por ello que cada vez son más y más comunes las recetas para prepararles platillos a nuestros lomitos y que no sean riesgosos para su salud; al contrario, que les sirvan para llenarse de nutrientes, estar sanos, tener un pelaje perfecto y evitar enfermedades, además claro, de darles sabores distintos a las infaltables croquetas. Así que si estás buscando alguna alternativa para alimentar a tus peludos de cuatro patas, aquí te compartimos una receta para que les prepararles unas "Enchiladogs".

Las "Enchiladogs" son unas sabrosas enchiladas verdes con pollo que son virales en redes sociales, pues se modificaron los ingredientes de este platillo mexicano para hacerlo amigable con el estómago de los perros. La mejor parte es que necesitas pocos ingredientes y en cantidades mínimas tanto para crear la salsa como para el relleno y la decoración. ¿Las prepararás para tus mascotas?

A tus perritos les encantará esta receta, aunque si tienes dudas lo ideal es consultar con un veterinario. (Foto: Copilot)

"Enchiladogs", la receta viral de enchiladas verdes para perros

La cuenta de Instagram de @thecedlife compartió una receta que se hizo viral entre los dueños de perritos, se trata de unas "Enchiladogs" o enchiladas verdes para perros. Recuerda que aunque en la lista de ingredientes hay alternativas que no ponen en riesgo la salud de tu lomito, siempre puedes preguntarle a tu veterinario de confianza si este platillo es adecuado para las necesidades de tu can.

Ingredientes:

2 pimientos verde

2 ramitas de brócoli

Caldo de pollo

Tortillas quinoa, hechas a mano y con el cereal bien preparado

Pollo

Queso de cabra

Yogur (opcional)

¿Cómo hacer enchiladas con pollo para perros?

Pon a hervir dos pimientos verdes con el brócoli para que se cuezan.

Cuando estén suaves retírales del fuego y agrégalas a la licuadora con una taza de caldo de pollo y licua.

Ahora deshebra un poco de pollito que será el relleno de tus enchiladas y rellena las tortillas de quinoa.

En un sartén caliente vierte la salsita verde que preparaste y agrega los taquitos para enchiladas. Báñalos bien y deja que se calienten.

Finalmente puedes servirles en sus platitos cortando las tortillas para que les sea más fácil comer, así como agregar de forma opcional un poco de yogur natural como sustituto de la crema y una pizca de queso de cabra.

¿Puedo darle pimiento verde a mi perro?

Los pimientos morrón son uno de los alimentos que pueden comer los perros sin que se les cause una intoxicación o problemas en su salud; por el contrario, se sabe que este ingrediente básico en nuestra cocina no sólo nos hace bien a nosotros los humanos, sino también a los canes, esto gracias a que son ricos en vitaminas A y C, así como antioxidantes que les evitarán alergias y les mejorarán el aspecto de su piel y pelaje.

¿Qué pasa si le doy brócoli a mi perro?

Aunque el brócoli es una verdura segura para los perros, debes de saber que su consumo debe de ser en pequeñas cantidades, ya sea crudo o cocido. Para saber las cantidades adecuadas para tu mascota según su raza, tamaño e incluso enfermedades es importante que visites a un veterinario, pues al darles demasiado corres el riesgo de causarles algún malestar estomacal. Ente los beneficios de agregarlo como un premio está que son ricos en fibra y vitaminas.

¿Los perros pueden comer quinoa?

Algo que debes conocer sobre el consumo de quinoa en perros es que sí pueden consumir el cereal, pero es fundamental que la limpies y prepares bien, ya que de lo contrario tu mascota puede sufrir una intoxicación por saponina, es decir, el químico con el que está recubierto este alimento. Cabe destacar que al hacerlo de forma incorrecta las consecuencias en la salud de los lomitos son:

Malestar digestivo

Vómitos

Diarrea

Estreñimiento

¡Consulta con un experto antes de cambiar la dieta de tus perritos. (Foto: Pixabay)

¿Qué pasa si le doy pollo a mi perro?

En lo que respecta al pollo en la alimentación de los perros, debes de saber que es una excelente alternativa con la que le puedes ofrecer a tus mascotas proteínas, vitaminas y minerales, especialmente si se les da la carne de zonas como la pechuga y los muslos. Por otro lado, la recomendación es dárselos cocinada, pues el pollo crudo puede estar contaminado con Salmonella o Campylobacter, tan sólo por mencionar algunas afecciones.

¿Pueden los perros comer queso?

A menos que tu mascota tenga intolerancia a los lácteos, comer queso no debería de suponerle ningún problema de salud a excepción del queso azul que por la roquefortina puede resultarles tóxico y terminar con convulsiones. Asimismo, el roquefort, stilton y gorgonzola son un completo no en la dieta de tu mascota. En lo que respecta a los bajos en grasa como el mozzarela, requesón o el queso de cabra son amigables con tu peludo.

¿Qué le pasa a los perros si comen yogur?

Al darle de comer yogur a los perros su cuerpo absorberá nutrientes como calcio y proteína; sin embargo, siempre hay que evitar aquellos que sean ricos en azúcar o que tengan edulcorantes. En su lugar puedes ofrecerles yogur natural, bajos en grasa y sin frutas, pues en ocasiones contienen jarabes que pueden causarle problemas de salud.