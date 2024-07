Carmen Villalobos presume en Instagram la minifalda total black perfecta para una date en verano

Carmen Villalobos presumió su look IG/cvillaloboss

Carmen Villalobos es la reconocida actriz y presentadora quien lleva la batuta en el programa de cocina “Top Chef VIP” que se transmite por Telemundo, pero además de hacer un papel espectacular dentro del proyecto, también luce modernos looks con los que sorprende a los televidentes y a los internautas que están al pendiente de sus pasos por redes sociales.

En una serie de fotografías publicadas en sus redes sociales, Villalobos dio a conocer el look con el que apareció en una de las emisiones de “Top Chef VIP", el atuendo consiste en un top en color negro y una falda en el mismo tono y para darle ese toque distinto lo combinó con un blazer corto blanco.

Carmen Villalobos es la conductora de "Top Chef". captura de pantalla IG/cvillalobos

Los looks más atrevidos de Carmen Villalobos

La famosa estrella Carmen Villalobos se distingue por ser una atrevida celebridad que juega con texturas, colores y con diversas capas a la hora de armar el mejor atuendo, por lo que en esta ocasión su minifalda destacó por ser especial para todos aquellos que desean verse increíble durante alguna primera cita.

Carmen Villalobos combinó todas las prendas con zapatillas en punta y calcetines en color negro, por lo que de esta manera logró aún más verse sofisticada y con ese toque juvenil y en tendencia por el que la siguen millones de personas, ya que también es un ícono de la moda.

Carmen Villalobos luce fantástica. captura de pantalla IG/cvillalobos

¿Qué ha pasado con Carmen Villalobos en “Top Chef VIP”?

La colombiana se ha convertido en uno de los personajes favoritos de la contienda de cocina y aunque ella no es una de las participantes sino la conductora, las personas están muy felices de tenerla siempre en los capítulos, pues mencionan que le dan un toque de frescura y siempre es muy divertida en lo que hace.

La celebridad llenó un atuendo en color blanco y negro. captura de pantalla IG/cvillalobos

Pero no todo ha sido bueno, pues Carmen Villalobos ha declarado en varias ocasiones que en los momentos que ha sentido impotencia es cuando hay varios pleitos y discusiones entre los participantes y que no siempre puede intervenir, pues ella es la conductora y no se debe meter en los problemas de los contrincantes.