El encaje, el color rosa y el estilo "fairy": Kenia Os tiene las prendas ideales en Shein para lucir chic y femenina

Kenia Os no sólo es la cantante de moda favorita que deleita a todos con su voz y carisma, pues si algo nos ha dejado en claro en más de una ocasión es que es una fiel amante de la moda, pero más allá de seguir las tendencias, ella las impone. Aunque sus looks siempre son el foco de atención, en más de una ocasión nos ha dejado en claro que su creatividad puede ir demasiado lejos y hasta el punto de colaborar con firmas como Shein.

Por medio de un comunicado Shein compartió los detalles del nuevo lanzamiento en colaboración con la intérprete de "Kitty" para sacar a la venta prendas en las que destaca el encaje, el color rosa y el estilo fairy para lucir extra femenina, chic y moderna, eso sí, con un toque de sensualidad que ahora cualquiera puede llevar. Según contaron, "cada prenda, refleja no solo las tendencias actuales, sino también la energía y el espíritu de Kenia".

Este icónico vestido cut out es ideal para el verano. (Foto: Cortesía)

Kenia Os lanza colaboración con Shein inspirada en "Pink Aura"

Para el verano de este 2024 cualquiera podrá crear looks femeninos y sensuales, inspirados en la nueva era de la cantante y en su último álbum titulado "Pink Aura". "Esta colección es una forma de expresión para mí, ya que tengo varios años trabajando con SHEIN y a través del tiempo han podido ver los cambios y la evolución de mi estilo de la mano de mis amigos de SHEIN", dijo en el comunicado.

Y si quieres tener más detalles de esta esperada muestra que la cantante mexicana tiene por la moda, aquí te dejamos algunas de las piezas que están disponibles en esta colección y lo que la famosa quiso mostrar al mundo. ¿Retomarías su estilo fairy?, recuerda que el color rosa y el encaje, así como diseños modernos son el "must-have".

Este look rosa con encaje encapsula por completo la esencia fairy femenina del edit. Es ideal para quienes buscan un look que refleje la energía vibrante, la creatividad y la sensualidad de la cantante. Perfecto para un evento especial o para salir a bailar, este look destaca por su capacidad de hacer de quien lo lleve puesto el centro de atención.

El delicado encaje te hará lucir fresca. (Foto: Cortesía)

Este vestido café con detalles florales es una pieza clave de la colaboración. La combinación del café con el estampado floral resalta no solo la sofisticación, sino también la calidez del diseño creando una base elegante y atemporal aportando un toque de frescura y romanticismo.

La elegancia también es pieza clave en esta colección. (Foto: Cortesía)

Un conjunto de blusa y minifalda es ideal para quienes buscan un estilo femenino y moderno. La blusa aporta un toque de audacia y se complementa perfectamente con la mini falda, mientras que el estampado añade una dosis de dinamismo y alegría al conjunto. Este look es perfecto para quienes desean destacar y expresar su individualidad con un toque de frescura y juventud.

Unas botas altas siempre complementan los looks. (Foto: Cortesía)

El diseño innovador de este top, con textura y cortes estratégicos, rompe con la monotonía de los tops convencionales. Desde un día relajado con amigos hasta una salida nocturna, se adapta a múltiples estilos. Su versatilidad lo convierte en un imprescindible.

Algo más relajado también está presente en esta colección. (Foto: Cortesía)

Kenia Os también seleccionó un vestido negro que es una representación perfecta de la mezcla de estilos que conforman la colección; con un diseño elegante y atemporal, esta pieza encapsula la esencia de la moda contemporánea mientras rinde homenaje a la clásica sofisticación del vestido negro. El toque original se encuentra en el corte del abdomen y el moño al cuello, cambios que le confieren un carácter único.

Con esta nueva colaboración, SHEIN y Kenia Os demuestran que la moda puede ser una poderosa forma de expresión personal. El edit no solo ofrece prendas de calidad y diseño único, sino que también captura la esencia y evolución de una de las figuras más influyentes del momento. Invitamos a todos los amantes de la moda a descubrir esta colaboración exclusiva y a dejarse inspirar por la energía y creatividad de Kenia Os.