La infanta Sofía muestra su imagen más juvenil a los 17 años con un delicado minivestido, ideal para el verano

Este miércoles la princesa Leonor y la infanta Sofía visitaron los Jardines de Santa Clotilde para tener un encuentro con los jóvenes participantes en los programas de la Fundación Princesa de Girona y para la ocasión se lucieron con unos looks modernos y juveniles que son perfectos para el verano. Aunque las hermanas acertaron con sus estilos, fue la hija mejor de Doña Letizia quien se robó todos los reflectores al usar un minivestido.

La infanta Sofía sorprende con minivestido azul eléctrico y conquista el verano

La hija menor de los reyes de España apareció con un minivestido con el que deja en claro que esta prenda es un básico del verano, especialmente entre jovencitas que quieren lucir radiantes cuando los días más calurosos se hacen presentes; algo con lo que sorprendió es que no sólo mezcló un largo por arriba de las rodillas, sino que también lo combinó con un llamativo color azul eléctrico y extra brillante con el que resulta casi imposible no robarse los reflectores.

De nuevo la infanta Sofía llevó zapatos planos. (Foto: IG @casareal.es)

Si bien esta no es la primera vez que la infanta Sofía nos sorprende con un look veraniego como este, en esta ocasión todo el mundo está hablando de una prenda de estreno que tiene muchos aspectos a resaltar y por lo que ya es un "must-have" de la temporada. De acuerdo con la royal, no hay nada mejor que mezclar un minivestido con un diseño holgado que le de un toque relajado a la imagen, pero con detalles que lo hacen de lo más elegante.

El truco para conseguir ese balance de la hermana la de la princesa Leonor está en llevar un largo a medio muslo, lo que permite dejar las rodillas al descubierto, algo que combinado con unos zaparos nude ayuda a lograr un efecto de piernas kilométricas que alarga la figura entera, incluso si no se usan tacones. Por otro lado, la infanta dejó en claro que al llevar un minivestido también es importante crear un balance y para ello apostó por un cuello en "V" con un mínimo escote.

Los minivestidos son la obsesión del verano. (Foto: IG @casareal.es)

Finalmente, en esta muestra de lograr una combinación perfecta, el diseño destaca por un par de mangas a la altura de los codos que, al igual que la falda y la zona de la blusa, son holgadas. Todo esto en conjunto ayuda a lucir juvenil y relajada, pero también fresca, algo que es primordial a lo largo del verano. ¿Le robarías el look a Sofía?

Además, el llamativo color azul eléctrico que eligió la infanta Sofía es perfecto para la temporada, pues se ajusta a la perfección con las tonalidades tropicales que nos hacen brillar sin importar la ocasión. Además, debes de saber que esta tonalidad en específico se ajusta a todos los tipos de pieles, desde las frías hasta las cálidas; mientras que cuando se trata de unas vacaciones en la playa, ayuda a resaltar el bronceado que sólo se consigue en esta temporada del año.