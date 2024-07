Mascada, el accesorio del verano que retoman las famosas para lucir glamurosas

¿Qué no falta en los looks de verano? Sí, gafas de sol, sombreros o gorras y prendas frescas y ligeras que ayuden a amortiguar el clima caluroso. Más allá de estos básicos de moda veraniegos, hay un accesorio que este año está destacando porque dota a los atuendos de glamour y estilo. Las famosas lo saben y por eso lo están agregando a sus propuestas de outfit, llevándose las miradas.

Mascadas, el accesorio más elegante del verano

Este enigmático accesorio no es nuevo, sino que regresa de la moda de los años 50 y 60. Se trata de la mascada, que es un pañuelo cuadrado que por lo general está elaborado en seda o textiles ligeros y eso le suma frescura y movimiento. Expertos en moda lo describen como el accesorio más elegante y versátil porque se adapta a diferentes atuendos y estilos.

Este verano, las mascadas son básicas. Foto: Instagram Eiza González.

Cómo usar las mascadas este verano

Por el estilo que aportan, famosas de Hollywood están sumando las mascadas a sus looks porque así lucen más glamurosas de lo normal. Una muestra de esto es Eiza González, quien durante su estancia en Europa ha apostado por looks sofisticados con los que incluso le rindió tributo a María Félix, quien sigue siendo una musa de la moda.

Si la duda es cómo usar las mascadas este verano, tres opciones que nunca fallan son las siguientes:

En el cabeza, sobre todo si se desea tener un aire retro En el cuello, especialmente cuando el outfit que se usa es básico y sencillo En la bolsa, ya que son un elemento clave de los atuendos

En el caso de la actriz mexicana, usó la mascada en la cabeza para tener un estilo retro. Igual incluyó gafas de sol, bolso de mano y zapatillas. La pieza maestra fue un set de top tipo corsé y minifalda con vuelo. Sin duda, la protagonista de “Descuida, yo te cuido” impuso moda y recordó que las mascadas sí o sí son infalibles.

Hay varias maneras de integrar las mascadas a los looks. Fotos: Pinterest maplemag / Vogue México y Latinoamérica / somosohlala.

Cómo elegir una mascada

Elegir la blusa, la falda, el pantalón y los zapatos perfectos puede ser un reto, pero los expertos en moda facilitan este proceso con un sencillo consejo: seleccionar aquello que se acorde al estilo de cada persona. Con las mascadas sucede lo mismo. La mascada ideal o perfecta es aquella que está elaborada en tela ligera y fina (no necesariamente tiene que ser seda) y tiene un buen acabado, ya que de esto depende la elegancia.

La gama de colores y estampados es amplia, así que el consejo infalible es decidirse por una que sea en gamas neutras o muy vivaces. La primera será acorde para varios looks, mientras que la segunda será el elemento sorpresa de los looks. Igual hay que considerar qué estilo se desea tener, especialmente para tener una mascada con un diseño original y atemporal porque permitirá usarla no sólo en el verano, sino en otras temporadas.