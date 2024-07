Deja los pisos de madera como nuevos con este truco para quitar los rayones del suelo de sólo 2 ingrediente

Los pisos de madera son tan lindos como complicados. Si bien es cierto que se necesita de un producto especial para limpiar, pero el mayor de los miedos tiene que ver con los rayones que se puedan presentar por el uso y algunos imprevistos que nadie pueda evitar. En esta ocasión vamos a presentar el mejor truco casero que hará que se borren por completo esas líneas del suelo.

Lo mejor es que solo se necesitan dos ingredientes para crear el mejor remedio para que los muebles y pisos de madera de la casa queden como nuevos. Otro punto a destacar tiene que ver con que se necesitan elementos que son fáciles de conseguir y bastante económicos. Después de probarlo una vez no querrás dejar de usarlo cada vez que veas una pequeña línea en el suelo.

Sigue leyendo:

¿Cómo cultivar espinacas en casa? Sencillo truco sin semillas

Temporada de ofertas: ¿cuáles son las prendas que sí vale la pena comprar en Mango, Zara y Julio este 2024?

Los pisos de madera se pueden rayas muy fácil (IG: emilylucius)

El truco para dejar los pisos de madera como nuevos

El remedio casero para dejar los pisos de madera libres de rayones necesita dos elementos que se pueden encontrar en cualquier supermercado. Por un lado está el vinagre de alcohol y por el otro aceite de oliva. La fusión de estos dos elementos serán los que te ahorren el tener que buscar cómo tapar las líneas que aparezcan en el suelo o en los muebles.

Lo primero será echar un chorro de vinagre de alcohol sobre un recipiente limpio.

Después de echar el vinagre será momento de colocar la misma cantidad, pero de aceite de oliva.

Cuando los dos ingredientes estén en el recipiente se va a remover para que se mezclen.

Cuando se tengan los dos ingredientes compenetrados, será momento de comenzar a aplicarlo sobre las zonas afectadas.

La combinación de vinagre de alcohol y aceite serán los que recuperen tus pisos de madera (IG: emilylucius)

La aplicación de este producto es bastante sencilla, ya que sólo se necesita un trapo limpio y el tiempo para eliminar todos los rayones que hay en el suelo. Mejor vamos a explicar qué es lo que se tiene que hacer.

Comenzaremos por sumergir la punta del trapo en la mezcla. Cuando ya tengamos el pedazo húmedo, será momento de colocar el trapo sobre el rayón y comenzar a frotar con el dedo. La idea es pasar el dedo unos segundos por la zona afectada para que el aceite de oliva y el vinagre hagan su trabajo y curen el espacio donde estaba el rayón. Este procedimiento se debe realizar las veces que sean necesarias para cubrir todas las zonas que tengan rayones en el suelo o los muebles de la casa.

Un detalle a tener en cuenta es que borrará de forma fácil las marcas pequeñas. Cuando el rayón sea bastante profundo no podrá curarlo por completo, pero hará que se note menos el rayón en el suelo o el mueble. Después de probarlo, no querrás dejar de usarlo cada vez que veas una línea no deseada en el piso.