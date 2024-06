Temporada de ofertas: ¿cuáles son las prendas que sí vale la pena comprar en Mango, Zara y Julio este 2024?

La temporada de ofertas inició oficialmente y por lo tanto tenemos semanas para visitar las tiendas en las que tiempo atrás vimos esas prendas de moda o atemporales y que por alguna razón decidimos no comprar, pues con los descuentos se abre la posibilidad de lucir en tendencia, con precios accesibles y que nos permitan renovar nuestro guardarropa. Son muchas las firmas que comienzan con las ofertas, pero hoy te hablaremos de tres en particular: Mango, Zara y Julio.

Rebajas en Mango, Zara y Julio: ¿Qué comprar?

No importa si eres de las que hacen sus compras en línea o si prefieres ir a las tiendas físicas para ver, sentir y probarte la ropa antes de comprarla, hay una guía básica que puedes seguir para saber qué comprar; recuerda que aunque puedes sumarte a las tendencias del momento, la intención de la temporada de ofertas es hacer compras inteligentes en las que ahorremos dinero al comprar, es decir, que hay que invertir en ropa que nos dure a largo plazo.

Es un buen momento para comprar abrigos, chamarras y gabardinas que puedas usar en la época de lluvias actual y en el venidero invierno. (Foto: Sitio web de Zara)

Así que si te gustan los diseños de Mango, Zara y Julio, pero no sabes qué comprar ahora que casi todo tiene descuento, aquí te compartimos algunas ideas que seguramente te serán de mucha ayuda para crear los mejores looks hoy, pero también dentro de unos meses y quién dice que no, en un par de años. El truco está en ir por esos básicos y con materiales de la mejor calidad que aseguren su durabilidad.

Por otro lado, es importante que antes de "alocarte" con la tarjeta de crédito también hagas un presupuesto que te asegure que sólo comprarás lo que necesitas y una vez que lo determines vayas comparando los precios para saber en dónde te conviene más comprar. Aquí te compartimos algunas de las prendas de dichas firmas de moda que en el sitio web correspondiente cuentan con alguna rebaja de hasta el 50 por ciento.

Comprar tendencias no está prohibido, pero apuesta por los básicos. (Foto: Sitio web de Mango)

¿Qué ropa comprar en la temporada de rebajas?

Básicos del clóset. Jeans, pantalones de vestir, vestidos, playeras, sacos y blusas; apuesta por los colores neutros que te faciliten crear looks para toda ocasión y en cualquier momento del año.

Prendas de invierno. Durante las rebajas un truco que debes de aplicar es comprar por las piezas que te serán útiles en las épocas del año más frías, así que no dudes en llevarte suéteres, chamarras, abrigos o gabardinas.

Evita las tendencias. Siguiendo el primer punto que te comentábamos, lo ideal es que evites gastar en las tendencias, aunque no están prohibidas; sin embargo, deberás de considerar que pueden dejar de estar a la moda en cuestión de meses y pasarán de ser tus prendas favoritas a aquellas olvidadas en el clóset.

Juega con los colores, aunque lo ideal es ir por los neutros. (Foto: Sitio web de Julio)

Apuesta por la calidad de las prendas. Para nadie es secreto que la industria de la moda fast fashion también se caracteriza por tener prendas de menor calidad y si lo que buscas es que cada pieza de ropa que compres te duré por mucho tiempo, lo ideal es prestar atención en los tejidos y materiales.

Revisa la ropa. Siempre que compres durante la temporada de rebajas es de lo más importante que antes de llevarte algo a casa te cerciores de que la pieza no está descosida, rota, manchada o mal fabricada, pues esto puede afectar su tiempo de durabilidad y por lo tanto, hacer que sea un gasto poco inteligente.

Asegúrate de agregar prendas variadas. (Foto: Sitio web de Zara)

¿Cómo saber que la ropa es de buena calidad?

Sea temporada de rebajas o no, algo en lo que siempre te tienes que fijar al comprar tu ropa es que sea de buena calidad y para ello sólo tienes que prestar atención a las etiquetas, pues aquí encontrarás los materiales y tejidos con las que fueron confeccionados, de esta forma podrás darte una idea si las telas duran, si hay que tener cuidados especiales para que no se dañen o si por el contrario, contienen fibras que duran poco y además son poco amigables con el medio ambiente.

Recuerda que los precios no siempre están relacionados con la buena o excelente calidad, así que no está de más que leas las etiquetas. Para identificar los materiales en los que vale la pena invertir aquí te dejamos un listado que te será de ayuda cuando salgas de compras:

También puedes aprovechar para comprar zapatos. (Foto: Sitio web de Julio)

Fibras recicladas de algodón o poliéster

Certificaciones oficiales

Cáñamo orgánico

Lino

Lana reciclada

Por otro lado, los materiales que hay que evitar en nuestra ropa tanto para que nos duren por más tiempo, como para ser cuidadosos con el medio ambiente son aquellos considerados como "corrientes" y "baratos", entre los que destacan las fibras sintéticas, el poliéster, nylon, rayón y acrílico.