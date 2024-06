Las papas a la francesa es una botana que sirve perfectamente para acompañar cualquier platillo, no solo las hamburguesas y los hot-dogs. Son deliciosas y tenemos la receta perfecta para que te queden idénticas a las de McDonald's, suavecitas, alargadas y con el mismo sabor. La preparación no es muy difícil así que no te preocupes.

¿Cómo hacer papas a la francesa estilo McDonald's?

Si algo distingue a este famoso restaurante de hamburguesas son sus papas, sin embargo, cuando se enfrían pierden cierta textura, esto se debe al aceite que reutilizan en varias ocasiones, pero como tú usarás casero, seguirán deliciosas por más tiempo ¡Manos a la obra!

Ingredientes

1 kilo de papas blancas

50 gr. de harina

50 gr. de maicena

2 cucharadas de sal

2 cucharadas de azúcar

2 litros de agua

Si algo distingue a este famoso restaurante de hamburguesas son sus papas y te pueden quedar idénticas | Foto: Pinterest Chasety

Instrucciones

Para que las papas te queden idénticas tienes que escoger papas blancas y no amarillas, ya que la consistencia de las papas blancas es más porosa y es precisamente la que usan en McDonald's. Empieza por cortarlas a lo largo, de preferencia en tiras medianas y no tan gruesas de 1 cm x 1cm es lo ideal. En un bowl agrega 2 litros de agua, 2 cucharadas de azúcar y 2 de sal, disuelve perfectamente y luego sumerge tus papas cortadas, esto ayudará a que las papas voten su almidón. Déjalas reposar por al menos 15 minutos y luego colócalas sobre una toalla de papel para secarlas. En otro recipiente tamiza la harina y la maicena y agrega las papas secas, gíralas varias veces hasta que cada una quede perfectamente espolvoreada. Luego agrega todas las papas a un colador para quitarles el exceso. Calienta una buena cantidad de aceite y cuando esté a temperatura media agrega las papas y fríe por 2 minutos, deja que enfríen y colócalas al congelador por una hora. Transcurrido este tiempo llevarlas nuevamente al aceite y ahora fríelas por 5 minutos. Después de este tiempo retirarlas, añade una pizca de sal y listas.

Agrega la sal que gusten sin colocar otras especias | Foto: YouTube Kusina al toque Perú

¿Cuál es el truco para que las papas a la francesa queden como las del McDonald's?

El truco para que las papas te queden igualitas está en espolvorearle la harina y la maicena, pero lo más importante es que las congeles, este proceso es fundamental para que queden idénticas a las de McDonald's. En caso de que te saltes alguno de estos dos pasos definitivamente no quedarán igual, así que no te los saltes y hazlo tal y como lo explicamos.