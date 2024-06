¿No sabes qué cocinar este domingo para desayunar? Ni te estreses porque te vamos a enseñar a preparar unos ricos huevos rancheros en salsa verde que están para chuparse los dedos. No importa que no seas un experto en la cocina, esta receta está super super fácil y no requieres muchos ingredientes.

Los huevos se han convertido en el desayuno tradicional mexicano, pero si ya estás un poco harta de cocinarlos estrellados, este platillo te va a encantar. Puedes combinarlos con frijoles enteros o refritos, un café y fruta y será una comida muy completa para empezar el día y seguro le encantará a toda la familia.

Ingredientes

1/2 de tomates verdes

Chiles serranos al gusto

1 ramillete pequeño de cilantro

Sal y pimienta

1/2 cebolla

Queso panela

Crema

Tortillas

Instrucciones

Empezaremos por tatemar los tomates verdes junto con los chiles serranos, dos ajos y un trocito de cebolla, gíralos constantemente para que no se quemen. Una vez que están listos llévalos a la licuadora, agrega sal y pimienta al gusto, el cilantro y un poco de agua o caldo de pollo, licúa perfectamente hasta que se integren todos los ingredientes.

Posteriormente agrega un poco de aceite a una cacerola y cuando esté caliente añade la salsa que previamente preparaste. Deja que se guise por 10 minutos a fuego bajo y tapa. La consistencia debe quedar espesa, no muy líquida, por lo que puedes agregar caldo de pollo o agua en caso de que lo requiera.

En otra sartén prepara varios huevos estrellados, así como varias tostadas fritas con tortilla, una vez que los tengas listos, primero agrega los huevos estrellados a la salsa. Deja que se cocinen por cinco minutos y agrega arriba queso rallado y cebolla fileteada. Tapa y deja por cinco minutos.

Apaga y pon sobre la tostada un huevo con salsa, para servir agrega crema y cilantro picado. Esta receta quedará deliciosa y crujiente y a todos los encantarán.