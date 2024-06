Consiente a tu paladar con "choco bananas", una receta sencilla y económica que te hará olvidarte del calor

Con la llegada del calor, a menudo buscamos maneras refrescantes y deliciosas para combatir las altas temperaturas. Una opción perfecta para estos días soleados son las choco bananas, un postre sencillo que no solo encantará a tu paladar, sino que también te ayudará a mantenerte fresco.

Se trata de una receta sencilla, deliciosa y saludable, te encantará debido a lo económico que es realizarlo, además estamos seguros de que sin importar la edad, a todos en casa les encantará, así que a continuación, te presentamos una receta fácil de seguir para que puedas disfrutar de este dulce placer en la comodidad de tu hogar.

Consiente a todos en casa, con esta receta.

Foto: Freepik

¿Qué necesitas para preparar choco bananas?

Preparar choco bananas es una excelente manera de consentir a tu paladar y combatir el calor de manera deliciosa y económica. Este sencillo postre no solo es fácil de hacer, sino que también permite una gran variedad de combinaciones de sabores y texturas, adaptándose a los gustos de todos en casita. Así que, si no sabes qué postre realizar para consentir a la familia y buscas algo refrescante y dulce, no dudes en probar esta receta. ¡Tu paladar y tu bolsillo te lo agradecerán!

Para preparar choco bananas, necesitarás los siguientes ingredientes, seguramente cuentas con todos ellos en casa, de lo contrario en cualquier supermercado o tiendita de la esquina los podrás conseguir de manera sencilla y económica:

4 plátanos maduros (la cantidad depende del número de personas a las que consentirás con esta receta)

200 gramos de chocolate oscuro o de leche

Chispas de colores, coco rallado, almendras picadas o cualquier otro topping de tu elección

Palitos de madera (pueden ser de paleta o de brocheta)

Es sencilla, económica y saludable.

Foto: Freepik

¿Cómo preparar las choco bananas paso a paso?

Preparar los plátanos: Primero, pela los plátanos y córtalos por la mitad. Inserta un palito de madera en cada mitad, asegurándote de que quede firme. Coloca los plátanos en una bandeja y mételos al congelador durante al menos 2 horas. Esto ayudará a que el chocolate se adhiera mejor y se solidifique más rápido.

Prepara y corta los plátanos al tamaño que más te guste.

Foto: Freepik

Derretir el chocolate: En un recipiente apto para microondas, coloca el chocolate troceado junto con un poco de mantequilla. Calienta en intervalos de 30 segundos, removiendo después de cada intervalo hasta que ambos ingredientes se derritan y se mezclen por completo, formando una mezcla homogénea y brillante. También puedes derretir el chocolate a baño maría si prefieres un método más tradicional.

Derrite el chocolate, sin que queden grumos.

Foto: Freepik

Bañar los plátanos: Saca los plátanos del congelador y, uno por uno, sumérgelos en el chocolate derretido. Asegúrate de cubrirlos completamente. Luego, deja que el exceso de chocolate escurra y coloca los plátanos sobre una bandeja cubierta con papel encerado.

Agregar los toppings: Mientras el chocolate aún está húmedo, espolvorea los toppings que hayas elegido sobre las choco bananas. Las opciones son infinitas: chispas de colores para un toque divertido, coco rallado para un sabor tropical, o almendras picadas para un extracrujiente.

Puedes tener a la mano varios toppings de tu elección y hacer mezclas únicas.

Foto: Freepik

Volver a congelar: Una vez que todos los plátanos estén cubiertos y decorados, coloca la bandeja nuevamente en el congelador por al menos 1 hora, o hasta que el chocolate esté completamente firme.

Lleva al congelador para disfrutar el postre bien frío.

Foto: Freepik

Como te darás cuenta, las choco bananas no solo son deliciosas y refrescantes, sino que también son una opción bastante saludable, especialmente si optas por chocolate oscuro, que es rico en antioxidantes. Además, al ser un postre casero, puedes controlar la cantidad de azúcar y elegir toppings nutritivos. Hablando de diferentes opciones, también puedes experimentar con diferentes tipos de chocolate, desde blanco hasta semiamargo, y variar los toppings según tus gustos o lo que tengas disponible en casa. Incluso puedes hacer una versión vegana utilizando chocolate y mantequilla veganos, eso ya es a consideración de cada persona que realice esta deliciosa y fresca receta.