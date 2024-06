Rutina para tonificar el abdomen bajo sentado en el sofá para personas de más de 60 años que no pueden pasar mucho tiempo de pie

Uno de los secretos del ejercicio mejor guardados es que al entrenar no necesariamente tenemos que llegar al agotamiento que nos hace temblar los músculos, pues gracias a una rutina de bajo impacto se pueden conseguir sorprendentes resultados en poco tiempo. Lo que pocos sabemos es que para ejercitarnos también podemos solo estar sentados en el sofá, algo que representa una ventaja para los adultos mayores que han perdido fuerza y movilidad.

Así que si tienes 60 años o más y quieres comenzar a hacer ejercicio con algo adaptado para ti, ya sea por la pérdida de movilidad, fuerza y elasticidad, si tienes una lesión o sí simplemente requieres de una rutina de bajo impacto, llegaste al lugar correcto. Hoy te compartimos una rutina de solo 20 minutos que puedes hacer sentado, ¿la pones a prueba?

Sólo son 20 minutos en los que tendrás que entrenar para ver cambios en tu abdomen. (Foto: YouTube Cuerpo Activo)

¿Qué ejercicio se puede hacer sentado? Sigue esta rutina ideal para adultos mayores

Sea cual sea la razón por la que no puedas estar de pie o no por demasiado tiempo, aquí te compartimos una rutina de ejercicio que no te hará salir de casa y que puedes hacer sentado desde tu cama, sofá o silla. Lo único que necesitas es tener muchas ganas de activarte, pues toda la secuencia se realiza con tu propio peso y con movimientos en la posición que mantienes al estar sentado. La sesión la compartió la cuenta de YouTube Cuerpo Activo y es perfecta para tonificar el abdomen bajo, pero antes de hacerla toma en cuenta lo siguiente.

Mantén el ombligo hacia adentro, como si quisieras pegarlo a tu columna.

Evita abrir el pecho y arquear la columna.

No subas los hombros, es decir, trata que no peguen en tus orejas.

Para realizar los movimientos tienes que hacer contracciones para llevar el pecho a las caderas.

No sueltes la fuerza del abdomen.

Sentado también se puede tonificar el cuerpo. (Foto: YouTube Cuerpo Activo)

Una vez que tienes en mente todo lo anterior para evitar lesiones y realizar los movimientos de forma adecuada para así notar resultados en tu cuerpo, especialmente en la tonificación del abdomen bajo, sólo debes sentarte en el sofá, silla o cama con respaldo y comenzar a hacer inclinaciones haca atrás acompañados con movimientos de los brazos. En todo momento tienes que apostar por la resistencia y no relajar, esto como la primera parte del calentamiento.

En lo que respecta al entrenamiento completo sólo tienes que ir alternando distintas secuencias de movimientos en los que usarás la fuerza de tu torso mientras lo combinas con la respiración. Además de adelante y atrás, también deberás moverte de forma lateral para trabajar los oblicuos del abdomen; es importante que tomes en cuenta que en esta rutina, aunque no se está de pie, está pensada para notar el esfuerzo, por lo que el esfuerzo muscular se sentirá en los glúteos y las piernas.

Pero si quieres conocer más a detalle la rutina completa que compartió Cuerpo Activo mientras entrenas sentado en el sofá, aquí te dejamos el video para que realices las repeticiones indicadas a lo largo de los 20 minutos de duración. Aunque este tipo de ejercicio es de bajo impacto, lo recomendable es que consultes a un médico que te indique si se trata de un ejercicio adecuado para tu edad, especialmente si tienes más de 60 años, alguna lesión o condición médica de importancia. ¿La pones a prueba?