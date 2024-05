Caminata abdominal, el ejercicio que puedes hacer entre los 50 y 60 años para reducir cintura desde casa

Siempre nos dicen que tenemos que llevar una vida activa y en movimiento, pero pocas veces nos dicen cómo lograrlo, especialmente cuando rebasamos los 50 años o estamos por llegar a los 60. En este momento de la vida es normal sentir que el cuerpo perdió fuerza, flexibilidad y movilidad, por lo que el sentirnos incapaces hasta de tareas sencillas como ponernos las calcetas o trapear la casa, que nos pueden afectar no sólo en la acción, sino también en lo emocional.

Pero lo anterior no quiere decir que esto tiene que ser el destino inevitable, pues todo se puede cambiar para bien. Es por ello que hoy te compartimos una rutina de ejercicio bastante sencilla que se puede realizar desde casa, que no requiere demasiado tiempo y que además es de bajo impacto. Nos referimos a la caminata abdominal que en cuestión de minutos te ayudará a mantener todo el cuerpo en movimiento al mismo tiempo que reduces el tamaño de tu cintura.

Ganarás flexibilidad. (Foto: Pexels)

Así que si tienes entre 50 y 60 años, y quieres comenzar a salir del sedentarismo, aquí te compartimos una rutina de bajo impacto que te mantendrá muy activo y que en poco tiempo notarás cambios favorables hasta para aquellas tareas y actividades sencillas como cargar las bolsas del mercado, alzar los brazos o agacharte. Recuerda que antes de ponerte ropa cómoda y tenis es importante que consultes con un profesional de la salud para que te oriente y determine si este tipo de ejercicio es el adecuado para ti, especialmente si tienes alguna enfermedad como diabetes.

¿Qué es una caminata abdominal?

La caminata abdominal es una forma de ejercitar el cuerpo entero, primero con un suave calentamiento que activa tus músculos y articulaciones para evitar lesiones; después se combinan una serie de movimientos con las piernas, caderas, brazos y torso que permiten activar el abdomen, para así tonificarlo y reducir tallas. La mejor parte es que la secuencia es muy fácil de hacer e incluso si eres principiante o tienes algún impedimento que no te permita moverte con fluidez, puedes hacerlo a tu ritmo.

Asimismo, con esta sencilla caminata abdominal estimularás tu cuerpo, pero también otros aspectos importantes como la coordinación y no se debe olvidar que al igual que con cualquier otro tipo de ejercicio, es posible cuidar la salud mental. Para realizar esta secuencia compartida por el canal de YouTube de Cuerpo Activo TV sólo tienes que ponerte ropa cómoda y que te permita mantenerte en movimiento. ¡Así que a entrenar desde casa o en un parque!, y no hay pretexto, ya que no necesitas ni pesas ni ninguna otra herramienta del gym, ¡solo tu propio cuerpo!

Esta rutina la pueden realizar hombres y mujeres. (Foto: Pexels)

Aquí te compartimos la efectiva rutina de ejercicio que todos los adultos de 50 años o más de 60 pueden realizar. Para entrenar desde casa y reducir el tamaño de la cintura, marcar el abdomen y quemar grasa, al mismo tiempo que se gana fuerza y elasticidad sólo tienes que hacer 20 minutos de entrenamiento y a penas un par de minutos para el estiramiento que relajará los músculos para evitar que al día siguiente termines derrotado y con dolor de cuerpo.

Rutina de ejercicio para adultos de más de 50 años para hacer en casa

Para realizar esta rutina de caminata abdominal que puede hacer en casa y en cualquier momento del día te dejamos el video para que lo sigas paso a paso y la realices de forma correcta. Recuerda que entrenar de forma adecuada es lo que te permitirá notar los cambios en tu figura, aunque siempre es indispensable adquirir otros buenos hábitos como el correcto descanso y una buena alimentación.