Muchas personas acostumbran comprar joyas de bisutería, las cuales pueden estar hechas de materiales como el acero, aluminio o latón pero a veces, con el uso tienden a oxidarse, lo que hace que pierdan la brillantez en su acabado y para que no las dejes de usar una vez que esto pase, hay un remedio infalible que te enseñaremos para que las recuperes y queden como cuando estaban nuevas.

Cuando la bisutería se daña, comienza a ennegrecerse y empieza a tomar un tono bronce o verdoso. Seguramente tienes en casa collares, anillos, aretes y pulseras que no has usado en mucho tiempo porque ya tienen este aspecto, pero hay forma para que los vuelvas a usar, este truco es muy sencillo de aplicar y no gastarás cuantiosas cifras de dinero.

Sigue leyendo:

Bicarbonato y otros dos potentes ingredientes que evitarán que tus joyas se oxiden

Elimina el óxido de las superficies de metal con solo dos ingredientes de cocina

Lo recomendable es aplicar primero bicarbonato de sodio y pasta de dientes | Foto: Pinterest

¿Cómo limpiar la bisutería con Coca-Cola para quitarle lo oxidado?

Para limpiar y quitar lo oxidado de bisutería puedes recurrir al truco de la Coca-Cola. Lo recomendable es aplicar primero bicarbonato de sodio y pasta de dientes. Para ello solo tienes que sumergir tus joyas en media taza de agua tibia con una cucharada de bicarbonato y media de pasta, luego enjuágalas bien y después aplica el refresco.

Pero para que queden como nuevas el refresco de cola ayuda a que recuperen su color y le da el toque final de brillantez que el bicarbonato no agrega. Déjalas en un vaso con Coca-Cola por cinco minutos, luego retíralas del líquido y seca cada pieza de bisutería con un paño seco y limpio. Además, para evitar que el metal se oxide, abajo te daremos un excelente consejo.

Déjalas en un vaso con Coca-Cola por cinco minutos, luego retíralas del líquido y seca cada pieza de bisutería | Foto: Pinterest

Cuida tus joyas del óxido con este truco

Para evitar que tu joyería de bisutería pierda su so color y te deje manchas en la piel, solo necesitas dos ingredientes que son muy fáciles de conseguir: esmalte de uñas y vaselina. Lo único que debes hacer es proteger el material con una capa de esmalte o vaselina antes de que los uses. Lo ideal es que realices esto con regularidad para alargar la vida de tus joyas.

Es importante que no guardes todas las piezas juntas para evitar que se oxiden, ordénalas por el tipo de material y cada una en su propio espacio. La humedad es la causante de que aparezca el óxido, así que de ninguna forma las uses al bañarte, nadar o al hacer ejercicio.