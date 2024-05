¿Cómo recuperar un sartén o comal oxidados?: este truco será infalible

Por el uso, es muy común que nuestros sartenes o comales se oxiden, ya sea del interior o su exterior, pero cuando es del interior, lo más recomendable es ya no usarlo porque puede ocasionar problemas a la salud. Pero en el caso de que solo presenten manchas de oxido en la parte de abajo, hay una forma de que lo puedas recuperar para seguir usándolo y además se verá muy limpio.

Una limpieza incorrecta puede ser el factor principal por el que una sartén o el comal se oxidan rápidamente. Si bien, no duran una eternidad, hay algunas cosas que puedes hacer para alargar su vida y seguro te funcionarán. Pero una vez que se oxidó aplica esta mezcla hecha con ingredientes caseros será altamente efectiva.

Foto: Pinterest

Elimina el óxido de tus sartenes y comales con esta fórmula hecha con 3 ingredientes de cocina

Para eliminar las manchas de oxido de tus sartenes, ollas y comales solo necesitarás tres ingredientes que seguro tienes en tu cocina: sal, limón y vinagre.

Jugo de limón

Sal

Vinagre blanco o manzana

Instrucciones

Antes de aplicar esta fórmula, lava perfectamente sus trastes. Luego aplica sobre el área afectada un chorrito de vinagre, luego añade el jugo del limón y al final la sal. Ahora con una fibra para aluminio limpia con movimiento circulares, una vez que lo hiciste no enjuagues, limpia con un trapo de micro fibra, repite el procedimiento de ser necesario.

Foto: Pinterest

¿Qué pasa si cocino en sartenes oxidados?

Cuando los trastes en los que cocinamos se oxidan se vuelven un utensilio peligroso para nuestra salud. Además de que ya no te van a servir porque tus alimentos se van a pegar, el polvo generado por el óxido muestra un riesgo, y aunque no es tan grave es fundamental que evites consumirlo porque puede ser tóxico.

Para que tus sartenes no se oxiden rápido lo mejor es que en cuanto los laves los seques, nunca los guardes con humedad, pues esta es la principal causa del óxido. También es fundamental que uses las herramientas como palas o cucharas de un material que no los raye.