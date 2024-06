Receta saludable: agua de pepino con limón baja en calorías y fresca para el calor

¿Sientes demasiado calor y no sabes cómo combatirlo?, no te preocupes, nosotros tenemos la solución perfecta para ti y toda la familia: una deliciosa agua de pepino con limón que es perfecta para mantenernos frescos a lo largo del día y la mejor parte es que es muy rápida y sencilla de preparar. Por si todo esto fuera poco, se trata de una receta saludable, pues al sólo tener ingredientes naturales es baja en calorías.

Así que si estás en búsqueda de alternativas con las cuales olvidarte de las altas temperaturas, pero no sabes por dónde empezar, sin duda tienes que probar esta rica bebida que te ayudará a mantenerte hidratado, pues el pepino es una de las frutas más ricas en agua y que por lo tanto te puede ayudar en esta época de calor y que al mismo tiempo tiene un bajo contenido calórico, es decir, que te ayudará a bajar de peso de forma rápida.

¿Cómo preparar agua de pepino con limón?

Ingredientes:

2 pepinos

El jugo de 7 limones

Azúcar

Hielo

2 litros de agua

Receta de agua de pepino con limón estilo La Michoacana

Lava y desinfecta tus alimentos a la perfección.

Después toma los pepinos y pélalos, después córtalos en trozos medianos. En lo que respecta a los limones, extrae su jugo.

Vierte a la licuadora los pepinos, un poco de agua, azúcar al gusto y el jugo del limón. Licúa.

En una jarra coloca un colador en la parte superior y comienza a vaciar el agua a través del colador para evitar que se vayan los trozos del pepino o las semillas que no se terminaron de licuar.

Añade hielos y deja enfriar antes de servir.

Por último y sólo para los que deseen preparar esta rica agua estilo La Michoacana pueden cortar rodajas de pepino y añadirlas al preparado.

¿Qué hace el agua de pepino con limón?

Esta receta es de las más saludables que existen gracias a sus ingredientes tropicales y deliciosos, aunque no se recomienda abusar del uso del azúcar para no alterar los nutrientes que se puede llevar el cuerpo. Si bien en un consumo adecuado según la persona que la ingiera, no causa mayor problema, al consumirla en exceso nos puede hacer ganar peso e incrementa el riesgo de enfermedades como la diabetes o las cardiacas; mientras que algunos pacientes deben de tener un especial cuidado con su consumo.

Pero si quieres saber qué hace el agua de pepino con limón y cuáles son los beneficios que tiene para el organismo entero el mezclar estos dos ingredientes, aquí te lo contamos:

El pepino es bajo en calorías, por lo que no tendrás que preocuparte por exceder las recomendadas para ti ni el tener que quemarlas para que no se acumule en esos molestos kilos de más.

