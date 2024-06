Quique Rosas, el influencer que muestra el lado real de la paternidad

Quique Rosas fue muy criticado cuando comenzó a realizar contenido sobre paternidad, especialmente porque se mostraba haciendo el aseo de su casa y realizando las rutinas de su bebé. Hubo muchas personas que lo señalaron, lo insultaron y lo hicieron sentir menos, pero él solo quiere enseñar desde su perspectiva, que ser un padre involucrado es lo más normal.

Hoy en día es más común el contenido hecho en redes sociales por madres hablando sobre crianza y tips de maternidad, pero hay un nuevo concepto que está resignificando la paternidad, se trata de los daddy influencer's, hombres que generan contenido en plataformas como Instagram y TikTok para hablar sobre su rol como padres y que además buscan transmitir el mensaje de la crianza compartida y de que los hombres se involucren en el cuidado de sus hijos y de todo lo que esto conlleva.

Quique Rosas actualmente tiene casi 2 millones de seguidores En Instagram y TikTok | Foto: Instagram @quiquerosas

“Quiero compartir el mensaje para concientizar”, dice Quique Rosas sobre la paternidad

En entrevista para El Heraldo de México Enrique Rosas, más conocido en redes sociales como Quique Rosas, nos contó que vive en Tamaulipas, tiene 39 años y aunque estudió Comunicación y se dedicaba a algo totalmente diferente, nunca se imaginó que haría contenido en Instagram y TikTok sobre crianza, tips y paternidad y que actualmente tendría casi dos millones de seguidores. Pero el nacimiento de su hijo y el amor que le tiene lo inspiraron a crear contenido sobre este tema.

"La paternidad no es únicamente como la conocemos o como nosotros creíamos cuando éramos hijos, actualmente papá ya no solo cumple la función de proveedor o de corregir o de que es el amo y el rey de la casa. Me gusta vivir en esta era en la que es más común y más normal ver a los papás involucrarse en la crianza de los hijos y en el cuidado del hogar".

Cuando empezó a subir videos sobre paternidad, primero se acercó a su esposa y le preguntó cómo lo veía en su rol de padre y le dijo que le agradaba cómo era y que le parecía buena idea que inspirara a otros a hacer lo mejor posible por el bienestar de sus hijos; a partir de ese momento siguió compartiendo videos, consejos y tips no solo para papás, también para mamás e incluso para quien desea convertirse en padre en el futuro.

"Me gusta vivir en esta era en la que es más común y más normal ver a los papás involucrarse en la crianza de los hijos y en el cuidado del hogar", expresó | Foto: Instagram @quiquerosas

Quique no quiere romantizar la paternidad, solo quiere inspirar a otros hombres

El influencer destacó que a la hora de realizar videos se basa en lo genuino y en lo que vive en su día a día como padre de familia, además lo disfruta y cree que es importante transmitirlo porque así más hombres se pueden sentirse inspirados y dejar a un lado el machismo y la pena de que las demás personas te vean ejercer tu paternidad.

“Yo no quiero romantizar la paternidad, pero siento que hay demasiado contenido en redes que la minimizan o la hacen más cruda. Solo quiero transmitir el mensaje positivo sin caer en lo romántico. Ser papá es lo mejor que me ha pasado en la vida y mi hijo es el que me inspira a que salga el contenido que quiero transmitir”.

"Los papás ya no soy solo somos proveedores"

Quique ha aprovechado su número de seguidores y los millones de reproducciones en sus videos no solo para mostrar cómo vive la paternidad, también para dejar ver su rol de pareja y eso es lo que más ha sorprendido en redes sociales. Pues enseña que ser papá hoy en día ya no es ser proveedores, también es hacer lo que les corresponde en casa, de darle espacio a las madres para que descansen, de poner su tiempo en familia antes que su trabajo y además que cada uno tenga su propio espacio para realizarse como personas y hacer lo que más disfrutan.

Quique ha aprovechado su número de seguidores y los millones de reproducciones en sus videos no solo para mostrar cómo vive la paternidad | Foto: Instagram @quiquerosas

“Por qué tendrías que limitarte a vivir una sola cosa si puedes disfrutarlo de una manera única. Es un trabajo en conjunto, todo es es en equipo y así cada quien puede tener su espacio personal con toda la tranquilidad", señaló.

Finalmente, el influencer envió un mensaje a los hombres y mujeres que lo critican por el tipo de contenido que comparte: "Simplemente les diría que deseo que en algún momento de sus vidas encuentren ese amor que yo siento por mi hijo y por mi familia y tal vez en ese momento puedan entenderlo y vivirlo, no les digo nada malo porque eso no está en mí, no sale de mí desear algo malo".