Julián, el bebé viral de TikTok, que nos enseña la independencia y crianza respetuosa para educar

Uno de los errores más comunes que existe a nivel mundial es que nosotros como adultos estamos aquí para ayudar y enseñar a los niños, pero pocas veces nos cuestionamos todo lo que nos perdemos en ese proceso. Así nos lo ha demostrado Julián, el bebé más viral de TikTok, que aún sin poder hablar y gracias a la viralidad que han conseguido sus papás, Yunuen y Daniel, ha logrado difundir el mensaje que los bebés son muy listos y que están rodeados de mitos sobre sus incapacidades.

Lo anterior ha quedado claro con cada uno de los videos que comparten Yunuen y Daniel a través de esta red social, pues dejan ver a un bebé de a penas 14 meses haciendo lo que muchos adultos piensan inimaginable para esta edad, por ejemplo, escalar en sus juguetes Montessori, tomar agua en un vaso de vidrio, usar sus propios cubiertos, recoger sus juguetes y hasta ayudar en las labores de la casa. Todo esto les ha traído comentarios de apoyo y crítica, pero según contaron a El Heraldo de México, están dispuestos a seguir compartiendo con sus miles de seguidores cómo llevan el proceso de una crianza respetuosa a la vez que abren su maternidad y paternidad al mundo.

Sigue leyendo:

¿Cómo saber si estoy lista para ser mamá? 4 factores que te darán la respuesta

¿Amor a primera vista?: no todas las madres se enamoran de inmediato de su bebé

La familia se ha hecho viral en TikTok. (Foto: IG @mama_real_yun)

¿Quiénes son los papás de Julián?

Mamá Real Yun y Vitolin son las cuentas de TikTok, Facebook e Instagram donde esta pareja de padres comparte su día a día siendo papás del pequeño Julián, quien en más de una ocasión se ha vuelto viral y ha recibido amor de muchas personas que los admiran a él y a estos influencers. En entrevista, Yunuen y Daniel nos contaron cómo fue que decidieron compartir en redes sociales cómo viven sus procesos de maternidad y paternidad, algo que incluso ha ayudado a muchas mamás y papás que se enfrentan a los mismos problemas que ellos.

Desde hace cinco años, Daniel creaba contenido para YouTube y tras el nacimiento de su hijo, decidió comenzar a realizar videos sobre los mitos más comunes de los bebés, mismos que se hicieron virales, aunque en un inicio evitaba mostrar el rostro del pequeño, más tarde compartieron su carita con los más de 400 mil seguidores en ambas cuentas. Por su parte, Yunuen vio todo esto como una catarsis en la que podía hablar sobre su maternidad, pues recuerda que "no es como te la pintan".

Varios de los videos del matrimonio muestran a Juliancito realizando actividades domésticas y aunque esto les ha traído críticas, lo ven como una forma de hacerlo independiente, además que esto permitirá en el futuro que sea partícipe de las tareas. (Foto: IG @mama_real_yun)

La también enfermera pediatra nos contó que cuando Julián cumplió 7 meses y en el proceso de ser la "mamá perfecta", ella comenzó a tener ansiedad y ataques de pánico que la llevaron al hospital y aunque recibió ayuda psicológica, fue por medio de los videos donde encontró su voz.

"Me di cuenta que no soy la única, muchas mamás están pasando por esto", dijo al externar que no buscaba ser famosa, sino para "ayudarme a mí y hacerme sentir que no soy la única que lo está pasando mal y no estoy loca".

Unos papás que educan sin pantallas y que desataron la polémica en TikTok

Además de lo anterior, mamá y papá se han hecho virales junto a su bebé por compartir que además de tener una crianza respetuosa también aplican el método Montessori para estimular el desarrollo de su hijo y que, aunque ambos tienen estudios que abalan lo favorecedores que resultan para las infancias, suelen causar polémica.

Explican que Julián tiene a la mano sus crayolas y cuaderno para pintar. (Foto: IG @mama_real_yun)

Pese a ello, marcan la diferencia de otros padres que usan las redes al compartir su conocimiento y aunque respetan las distintas ideas de otros papás, también invitan a que conozcan más sobre los datos que comentan en sus clips.

"Es un círculo de comparto, pero como creador (de contenido) me siento con la responsabilidad de investigar; investigamos sobre los métodos de crianza, qué es lo mejor. Tratamos de informarnos, una porque nos sentimos con la responsabilidad ante Julián, pero también otra, compartimos la información y nos sentimos con la responsabilidad de decir la información con base científica", dijo Daniel.

"Nos estamos informando para llevar una crianza lo más respetuosa posible, creo que el término ha sido malinterpretado. Una crianza respetuosa es ponerle límites de una forma firme sin llegar a los golpes, sin llegar a los gritos, aprender uno como papá a regular sus emociones y lo bonito que tenemos con el público es que lo compartimos y aprendemos también de ellos por todos los comentarios que nos llegan", añadió Yunuen.

"No te pierdas el estar presente en todos los momentos de tu hijo", aconseja Yunuen. (Foto: IG @mama_real_yun)

Pese a ello, no se salvan de la polémica, pues desde hace unas semanas Daniel y Yunuen se volvieron virales al confesar que vendieron sus pantallas de televisión para así ejercer una educación libre de estas, algo que incluso se aconseja por la Academia Estadounidense de Pediatría. De acuerdo con los estudios, su uso excesivo en menores, especialmente en bebés, puede detonar problemas como el déficit de atención, ansiedad y falta de autocontrol, tan solo por poner unos ejemplos. Sobre ello, Daniel expresó:

"Lo de las pantallas se hizo viral, vendimos las pantallas y dijimos 'ya no las usamos'. Realmente ya no las usábamos y dijimos que sería una oportunidad para hacerlo y sabemos que a la gente le va a hacer ruido. Dijimos vamos a hacerlo y a lo mejor llevarlas al empeño no va a ser lo mejor porque nos van a dar poquito, pero va a dar de qué hablar. Ganamos de dos, nos deshacemos de las pantallas que ya no usamos y hacemos ruido, y damos a conocer que las pantallas no son buenas".

Los papás de Juliancito responden al hate con humor y bases científicas

De acuerdo con Yunuen, cuando ella aceptó hacer los videos la condición era que el rostro de Julián jamás iba a salir, pero la percepción cambió con el paso del tiempo y las necesidades de sus videos, fue entonces cuando supo que el hate se harían presentes en sus vidas. Ante ello, tanto la creadora de contenido como Vitolin toman el odio de TikTok de la mejor manera y lo usan a su favor para crear contenido.

"¡Ay, no, qué desesperacióooooon!", es una de las frases con la que Daniel se ha hecho viral en TikTok. (Foto: IG @vitolinr)

"Cuando dije 'va' es porque yo ya era consciente de que mi hijo iba a ser el más feo, el más prieto, el más gordo, el más flaco, el más chaparro, el más alto, porque la gente lo piensa así y me lo iba a decir, y me lo han dicho", señaló Yunuen, pero reconoce que estas 'verdades' de los espectadores no son ni las de ella ni las de su esposo.

Por su parte, el papá del bebé asegura que usa los comentarios a su favor y de ahí también surge parte de la viralidad en la plataforma: "para nada les contesto ofendiéndolos, no me lo tomo personal, tengo una buena inteligencia emocional, pero me sirve para crear contenido. Le contesto a esa persona, pero más bien para informar a las demás porque hay gente que no cree en las investigaciones", confesó la mente de la que han salido frases como "que desesperación", "está chiquito" o "todo piensa que es un sombrero".

Papás de Julián invitan a los padres a no perderse la crianza de sus hijos

Entre los muchos comentarios que esta pareja de jóvenes papás reciben todos días hay un aspecto que reluce además de los anteriores: el machismo. Pues en este proceso de criar y educar a Julián no sólo es partícipe Yunuen, sino también Daniel. Ante ello, en los mensajes que reciben constantemente se les señala a ambos; a la mamá por permitir que su esposo se haga cargo del bebé, y al propio Vitolin, por hacer cosas que supuestamente son sólo de mujeres, como es el caso del cuidado de los hijos.

Según contaron, esta es una de las primeras travesuras de Julián. (Foto: IG @vitolinr)

Sobre esto, Daniel reconoce que se debe a los contextos distintos en los que crecieron las personas según su generación y que han ido heredando. Pero entre los consejos que compartieron con El Heraldo de México a los papás que no se involucran en el cuidado de sus hijos, coincidieron en que ningún papá se debe de perder el crecimiento de su hijo.

"No te lo pierdas. No te pierdas el estar presente en todos los momentos de tu hijo porque hasta cuando le estás cambiando el pañal están formando un vínculo y más que nada es eso, no te pierdas ningún momento de tu hijo. Aprovecha todo. No tendría por qué ser cuestiones de género el tener un hijo porque tanto tú tienes que aportar como mamá para la educación y crianza de tu hijo, el papá seguramente tiene mucho que aportar", destacó Yunuen. A lo anterior, Daniel añadió: "es su responsabilidad. Es muy cansado una persona hacerse cargo de las labores de la casa y además del cuidado de un bebé es muy cansado".

Yunuen en riesgo de perder su trabajo por el cuidado de Julián, alza la voz por todas las madres

Tal y como los papás de Julián lo expusieron a lo largo de la entrevista, el tener un hijo no es una tarea nada fácil y aunque no todas las mamás o padres tienen que enfrentarse al hate de los redes sociales, Yunuen compartió una realidad que es común para muchas mujeres una vez que se convierten en madres: el perder su empleo. Pues en ocasiones es necesario faltar a lo laboral para quedarse a cuidar a un bebé que lleva días enfermo y que incluso con justificantes, los patrones toman la decisión de cortar lazos laborales.

"Se termina tu vida profesional y personal, y estás condenada a ser mamá y criar", sentencia Yunuen. (Foto: IG @mama_real_yun)

Lo anterior lo está viviendo Yunuen en carne propia tras cuatro faltas seguidas en el hospital en el que trabaja, esto luego de que su hijo estuvo enfermo y con fiebre por seis días, por lo que la atención clínica era indispensables. "Muchas mamás trabajadoras han pasado por lo mismo, han perdido el trabajo por ser mamás, es bien triste y es una realidad que se vive y no se cuenta", se sinceró.

"A pesar de que llevé comprobante y todo, me dijeron que era muy probable que me corrieran porque no es una enfermedad grave la que tenía mi hijo. Estoy viendo el cómo se va a solucionar, aún no me corren, aún no pasa nada, pero sí vivo con ese miedo de que probablemente me van a correr y es algo que muchas mamás vivimos y que tal parece que eres mamá se termina todo lo demás. Se termina tu vida profesional y personal, y estás condenada a ser mamá y criar. Es una realidad triste que se vive en México".