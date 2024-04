Raffaella Carrá, la diva italiana que rechazó a Frank Sinatra y enamoró a todos en TikTok con "Pedro"

Si estás obsesionado con la frase Pedro, Pedro, Pedro, debes saber que es una canción italiana que cantó una estrella llamada Raffaella Carrá quien consiguió fama y dinero pero además se dio el lujo de rechazar la propuesta de matrimonio de Frank Sinatra. Ella era toda una diva en la extensión de la palabra.

Es posible que no la ubiques, pero sí conoces su canción "Pedro", pues es la sensación viral en TikTok y ya no pudo gozar de esa fama pues se cumplen tres años de su muerte. En vida fue una figura muy polémica, pues se decía que sus coreografías eran muy escandalosas y además usaba vestidos cortos que no eran bien vistos entonces.

¿Quién era Raffaella Carrá, la cantante del hit viral "Pedro"?

Se trata de una cantante italiana que nació en 1943 y a lo largo de su vida como cantante y presentadora de televisión. Grabó más de 30 discos y entrevistó a personajes históricos de gran relevancia como la Madre Teresa de Calculta y Madonna, sólo por citar algunas personalidad.

En temas del amor se dice que rechazó al mismísimo Frank Sinatra porque él "tenía ganas de enamorarse" y ella no quería ser la "novia fiel". Fue muy famosa en las décadas de los años 70 y los años 80, pero tuvo presencia en televisión hasta el 2005.