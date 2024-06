5 emotivos poemas para celebrar al hombre que te dio la vida este Día del Padre

El rol del padre es muy importante para el desarrollo de las personas, son esa figura que nos enseña a enfrentarnos a la vida y que también nos impulsa a dar lo mejor que nosotros y que gracias a sus enseñanzas nos convertimos en los seres que hoy en día somos. Por eso y muchas otras cosas, este festejo no debe pasar desapercibido y una linda forma de hacerlo es dedicándole un poema.

Este 16 de junio es el Día del Padre y si todavía no consigues el regalo de tu papá o quieres agregar algún complemento, al escribir alguno de estos poemas de tu puño y letra, seguro será una emotiva forma de sorprender al hombre que te dio la vida. No hay nada mejor que expresar nuestros sentimientos hacia él a través de un poema.

Seguir leyendo:

Día del padre: 5 recetas de cócteles muy refrescantes para celebrar este domingo

Día del padre: la mejor canción para dedicarle en su festejo

No hay nada mejor que expresar nuestros sentimientos hacia él a través de un poema | Foto: Pixabay

Poemas para dedicar a papá el Día del Padre

- Madre Teresa de Calcuta - Enseñarás a volar,

pero no volarán tu vuelo.

Enseñarás a soñar,

pero no seguirán tu sueño.

Enseñarás a vivir,

pero no vivirán tu vida.

Sin embargo,

en cada vuelo,

en cada sueño,

perdurará siempre la huella

del camino enseñado.

"Quiero ser como mi papá", Topo Gigio

Quisiera ser como mi papá

Haré un bigote con la crema de rasurar,

su corbata y sus zapatos me pondré, sí sí

y me iré con el a trabajar. Como mi papá,

como mi papá.

Qué lindo sería parecerme a mi papá.

Como mi papá,

como mi papá.

Qué lindo sería parecerme a mi papá. Yo quiero ser como mi papá

de una escoba haré una caña de pescar

y como él yo pescaré,

un bote haré con la tabla de planchar.

Como mi papá,

como mi papá.

Qué lindo sería parecerme a mi papá,

como mi papá.

Qué lindo sería parecerme a mi papá.

"A mi padre”, Pablo Neruda

El aclamado poeta chileno nos regala un poema lleno de nostalgia y gratitud hacia su padre. En cada verso, Pablo Neruda evoca los recuerdos de la infancia y rinde homenaje a la figura paterna, destacando su influencia en la formación de su propia identidad.

A Dios doy gracias por ser mi padre.

Por tus reproches y consejos.

Por el bien que me enseñaste

y de mi ser siempre cuidaste.

Por ser padre bondadoso,

lleno de paz y sabiduría.

Porque amas la verdad.

Justicia y rectitud en demasía.

Por ser mi padre amado

y enseñarme la caridad.

Sentimientos nobles te cubren.

No conoces la maldad.

Caballero noble y parco,

me enseñaste a luchar.

Aspirando siempre a lo más alto

y a mis sueños no renunciar.

Por aborrecer todo lo malo.

Por tus celestiales valores.

Por guiarme de la mano

en senderos llenos de flores.

Nuestro padre es parte fundamental para toda nuestra vida | Foto: Pixabay

“Mi padre cuando yo tenía…", Ann Landers

4 años: Mi papá puede hacer de todo.

5 años: Mi papá sabe un montón.

6 años: Mi papá es más inteligente que el tuyo.

8 años: Mi papá no sabe exactamente todo.

10 años: En la época en que mi papá creció, las cosas seguramente eran distintas.

12 años: Oh, bueno, claro, mi padre no sabe nada de eso. Es demasiado mayor para recordar su infancia.

14 años: No le hagas caso a mi padre. ¡Es tan anticuado!

21 años: ¿Él? Por favor, está fuera de onda, sin recuperación posible.

25 años: Papá sabe un poco de eso, pero no puede ser de otra manera, puesto que ya tiene sus años.

30 años: No voy a hacer nada hasta no hablar con papá.

40 años: Me pregunto cómo habría manejado esto papá. Era inteligente y tenía un mundo de experiencia.

50 años: Daría cualquier cosa porque papá estuviera aquí para poder hablar esto con él. Lástima que no valoré lo inteligente que era. Podría haber aprendido mucho de él.

“No te rindas”, Mario Benedetti

No te rindas, aún estás a tiempo

de alcanzar y comenzar de nuevo,

aceptar tus sombras, enterrar tus miedos,

liberar el lastre, retomar el vuelo.

No te rindas que la vida es eso,

continuar el viaje,

perseguir tus sueños,

destrabar el tiempo,

correr los escombros y destapar el cielo.

No te rindas, por favor no cedas,

aunque el frio queme,

aunque el miedo muerda,

aunque el sol se esconda y se calle el viento,

aún hay fuego en tu alma,

aún hay vida en tus sueños,

porque la vida es tuya y tuyo también el deseo,

porque lo has querido y porque te quiero.

Porque existe el vino y el amor, es cierto,

porque no hay heridas que no cure el tiempo,

abrir las puertas quitar los cerrojos,

abandonar las murallas que te protegieron.

Vivir la vida y aceptar el reto,

recuperar la risa, ensayar el canto,

bajar la guardia y extender las manos,

desplegar las alas e intentar de nuevo,

celebrar la vida y retomar los cielos,

No te rindas por favor no cedas,

aunque el frío queme,

aunque el miedo muerda,

aunque el sol se ponga y se calle el viento,

aún hay fuego en tu alma,

aún hay vida en tus sueños,

porque cada día es un comienzo,

porque esta es la hora y el mejor momento,

porque no estás sola,

porque yo te quiero.

Los poemas son una linda forma de hacerle saber a tu padre cuanto lo amas | Foto: Pixabay

3 regalos de última hora para papá

Si tienes el tiempo encima pero no quieres que este Día del Padre pase desapercibido, todavía estás a tiempo de sorprender a tu papá con un regalo. Dirígete a un supermercado, evita las plazas comerciales porque pueden ser lugares donde haya más conglomeración de gente. En el autoservicio puedes buscar todo tipo de regalos para tu padre de acuerdo a lo que le guste. Si es necesario dirígete pasillo por pasillo, pero aquí hay unas ideas que te sacarán de apuros.