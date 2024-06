Papá luchón: ser soltero con una hija de casi tres años, uno de los mayores desafíos

Ser padre en la actualidad es uno de los mayores desafíos a los que un hombre se puede enfrentar. Pero criar a una hija completamente solo, sin lugar a dudas representa un reto todavía más importante, tal es el caso de Omar Guadarrama Gordillo, quien, al separarse de su esposa, se quedó con su hija Miranda de casi tres años de edad.

“Yo no lo quería así (ser padre soltero), pero las circunstancias lo hicieron y he aprendido mucho, porque al ser niña y yo como papá, es complicado en algunos temas, pero el leer libros y estar informándome por vía internet, empecé a ver los temas de cómo tratar a una nena. Y mi hija es muy inteligente y es una niña libre, hace sus cosas sin ningún problema y como cualquier niña se consiente con su papá”, cuenta Omar Guadarrama en entrevista con El Heraldo de México.

En el marco del Día del Padre, Guadarrama contó la causa de su separación y cómo tuvo que reorganizar su tiempo para criar a su hija, quien actualmente tiene ocho años de edad. Omar señaló que su matrimonio terminó por una infidelidad de ella, quien decidió abandonarlos.

“Fueron dos años de mucha incertidumbre, porque su mamá (de Miranda) me aventaba a la policía, al MP, y decía que no la dejaba ver a su hija, y que la tenía raptada, secuestrada”.

Omar obtiene la guardia y custodia de la niña

Por lo anterior, todo se arregló en los juzgados y fue ahí donde Omar obtuvo la guardia y custodia de la niña. Después de ello, tuvo que buscar trabajos que no le absorbieran todo su tiempo, pues tenía que atender a Miranda.

“Me dediqué al Uber, DIDI, a vender abarrotes, pizzas, hamburguesas, hacía manuales operativos para restaurantes, hacía de todo para poder estar en casa, para tener tiempo para Miranda, así podía dejarla a las ocho de la mañana a la escuela y pasar por ella a las 3 de la tarde".

Desde peinarla, comprarle vestidos, jugar con ella, llevarla a fiestas infantiles, revisar sus tareas, educarla, eran algunas de las actividades que diario Omar Guadarrama debía llevar a cabo, y aunque su hermana mayor lo apoyaba, había responsabilidades que eran solo de él.

Omar Guadarrama con su hija Miranda. Foto: Omar Guadarrama

“Mi mamá no podía ayudarme porque tiene 12 años en cama, le dio una trombosis y un derrame cerebral. Tengo una hermana mayor y ella a la fecha me apoyó mucho con Miranda, a veces en lo monetario porque los gastos me rebasaban”, recordó Omar.

A pesar de que los gastos eran demasiados, el tener a Miranda, para Omar, era reconfortante, pues cuando falleció su querido padre durante la pandemia del Covid-19, su hija lo animó a seguir en pie.

“Miranda me hizo mucho el paro cuando mi papa falleció y cuando me separé de su mamá, sino hubiera estado, no sé qué hubiera pasado”.

¿Cómo ve Omar a su hija en el futuro?

Luego de estar seis años solo con Miranda, Omar se volvió a enamorar de una mujer quien congenió con su hija y se juntó. Por lo que Omar tuvo que conseguir un trabajo formal y separarse algunas horas más de Miranda.

“Tengo 11 meses con ella (su actual pareja), pero yo con Miranda hace dos meses la solté, para poder obtener un sueldo que llegue todos los 15 y 30, aunque sí la extraño”.

Por último, Omar expresó cómo quisiera ver a su hija siendo adulta. “Yo quisiera que fuera profesionista y hace poco ella me dijo que quería ser veterinaria para cuidar a los animales y yo le dije: ‘lo que tú quieras ser, yo te apoyo, pero sé feliz’”.